UŽIVO OD 17:30, LIVERPOOL – TOTTENHAM: Hoće li danas na Anfieldu biti odlučen novi prvak Engleske?

Manchester City je jučer slavio protiv Fulhama i tako ponovno izbio na vrh Premiershipa s bodom više Liverpoola. Taj događaj značio je da ćemo danas, bez obzira na sve, na Anfieldu gledati nikad nabrijaniji Liverpool koji mora pobjediti Tottenhama ako želi ostati u utrci za naslov. Ako izgube, s psihološke strane sve bi moglo biti gotovo već danas. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr-a.

Prije utakmice:

Redsima u prilog ide što u posljednjih sedam ligaških utakmica na Anfieldu nisu izgubili od Tottenhama. Četiri puta su slavili i tri puta remizirali, ali ni Tottenham u protekle tri sezone na gostovanju kod Redsa nije gubio već je upisao dva remija.

“Naravno da moji igrači i ja vjerujemo u naslov prvaka. Mislim da smo psihološki vrlo jaki i stabilni, no imamo jedan problem. Jednako u pozitivan kraj vjeruje i jednako je jak Manchester City. No, s tim se moramo nositi. Kako mi tako i oni. Bit će napeto do zadnjeg dana sezone, a nama ostaje da isključivo pobjeđujemo”, rekao je Jurgen Klopp u najavi utakmice dok je njegov rival bio nešto rezolutniji:

“Uvijek je nekako neobično nakon reprezentativne akcije ponovno se okupiti, krenuti s treninzima, utakmicama, izazovima… No, spremni smo, jasno, napraviti sve što možemo i boriti se do kraja na Anfieldu. Liverpool je doma neporažen ove sezone, Liverpool se dodatno potvrdio ove sezone, ali mi ćemo se boriti. Do kraja”, rekao je Mauricio Pochettino.

Klopp u današnjem susretu ne može računati na ozlijeđene Oxladea-Chamberlainea i Gomeza, a kod Spursa nedostaju Winks, Janssen, Aurier i Dier.