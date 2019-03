UNITED TRESE PROBLEM KAKAV NOGOMETNI SVIJET JOŠ NIJE VIDIO: Ni sam Solskjaer ne zna što se događa

Njegovo imenovanje za privremenog trenera se ispostavilo kao odličan potez

Norvežanin Ole Gunnar Solskjaer preporodio je Manchester United. Legendarni igrač Crvenih vragova preuzeo je klub krajem 2018. godine nakon što je otkaz dobio Jose Mourinho, a njegovo imenovanje za privremenog trenera se ispostavilo kao odličan potez.

Međutim, 46-godišnji Solskjaer je klubu s Old Trafforda samo posuđen od ekipe Moldea do kraja sezone, a u Norveškoj ga očekuju u klubu nakon što završi sezona u Engleskoj. Solskjaer je spreman da vratiti se.

Iako bi vjerojatno želio duže ostati na klupi Uniteda, što mnogi navijači i igrači priželjkuju, obaveze ga vežu za Molde, ali ni on nije siguran što se sve događa oko njega.

“Ne znam kako to sve funkcionira. Mislim da mi je ugovor sa Moldeom istekao i da sada samo imam ugovor sa Manchester United. Vjerujem da mi treba novi ugovor u Moldeu”, rekao je Solskjaer.

Obaveze ga vežu za Molde

Ipak, izvršni direktor norveškog kluba Oystein Neerland tvrdi da Solskjaer ima ugovor sa Moldeom do kraja 2021. godine.

“Prije Božića smo potpisali novi trogodišnji ugovor koji vrijedi do kraja 2021. godine. Nakon što se završi njegov privremeni rad u Manchester Unitedu, koji traje do ljeta, očekujemo ga u Moldeu”, rekao je on.

Svakako treba očekivati da će i rukovodstvo Uniteda reagirati. Solskjaer se pokazao kao fantastično menadžersko rješenje i dobar dio javnosti bi ga rado vidio na klupi Crvenih vragova i u sljedećoj sezoni.