UNITED JE PRONAŠAO RJEŠENJE ZA LOŠU REALIZACIJU: Mali problem je što Talijani za njega traže 50 milijuna eura

Solskjaer i Woodward aktivno traže pojačanja za napad Crvenih vragova, a najnovije ime na listi je turski napadač

Manchester United priključio se listi klubova koji na kraju sezone u svoje redove žele dovesti Cengiza Undera iz Rome, piše ESPN. Sjajne partije Undera dovele su do toga da se za njegove usluge raspituju najveći klubovi na svijetu, ali trenutno su njegovom dovođenju najbliži Arsenal i Tottenham.

Također velike šanse za dovođenje ovog krilnog napadača navodno ima Bayern, ali sada se u trku uključuje i ekipa Manchester Uniteda. Under, navodno, nema ništa protiv odlaska iz Rima, iako Roma nema namjeru pustiti ga bez da dobro zaradi na njemu s obzirom na to da ima ugovor do 2022. godine.

Velika odšteta otežava posao

Turski reprezentativac zadovoljan je u Romi i posvećen klubu, ali i dalje imam status jednog od najslabije plaćenih igrača u ekipi, zarađuje oko milijun eura. Pregovori s njegovim predstavnicima su zapeli i čini se kako nema druge opcije za Romu nego da pokuša zaraditi na njegovom odlasku.

Ponuda koja bi zadovoljila čelnike Rome, trebala bi iznositi negdje oko 50 milijuna eura te se čini kako Under ipak do ljetnog prijelaznog roka neće napustiti Romu. Turski internacionalac je u 56 nastupa za Romu u svim natjecanjima postigao ukupno 14 golova.