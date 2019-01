TRENER PARIŽANA POTPUNO ISKRENO O DEMBELEU: ‘On je je jako dobar momak, ali je malo i lud…’

Jedan od ljudi koji najbolje znaju krilnog napadača Barcelone opisao ga je medijima

Trener PSG-a Thomas Tuchel govorio je za strane medije o krilnom igraču Barcelone Ousmaneu Dembeleu. Podsjetimo, njih dvojica su surađivali svojevremeno u Borussiji Dortmund, a njemački stručnjak je iz tog perioda Dembelea zapamtio kao velikog talenta, dobrog, ali i malo ludog momka.

Malo je lud

“Ousmane je nevjerojatan igrač, pravi je talent. Mogao sam gledati njegove nevjerojatne poteze tijekom svakog treninga. Također je sjajan kao ljudsko biće. Malo je i lud. Stvarno je drag momak, ali malo je i lud. S njim nikad nije dosadno. Voli se smijati, a zna biti i ozbiljan kad treba”, rekao je Tuchel i dodao:

“Kad sam prvi put razgovarao s njim, rekao mi je da želi jednog dana igrati za Barcelonu. I eto, sada je tamo. To znači da on može dostići bilo koji nivo. Ali, treba ostati fokusiran i napredovati iz dana u dan. Dobar je to momak, imao sam lijepu godinu s njim”.

Podsjetimo, Dembele je tijekom ove sezone u nekoliko navrata kršio klupsku disciplinu nepojavljujući se na treninzima, ali je zato konačno uspio uhvatiti pravu formu pa je u svim natjecanjima postigao deset golova i dodao pet asistencija.