Osvojio je devet od ukupno 13 mogućih naslova

I prije no što je dočekana potvrda Real Madrida nakon koje je vijest dobila egidu ‘službeno’, sportski mediji diljem svijeta uvjereni su bili u baš takav rasplet, odnosno sigurni da će do kraja dana biti potvrđeno da francuski nogometni stručnjak Zinedine Zidane započinje svoj drugi mandat na klupi kluba sa Santiago Bernabeua.

Vodeći Real Madrid od 2016. do 2018. godine Zidane je ostavio dubok trag u klubu čiji je i igrač bio od 1996. do 2001. godine. Osvojio je francuski majstor devet trofeja u tom razdoblju što ga čini drugim najtrofejnijim trenerom u klupskoj povijesti, odnosno svrstava ga do Miguela Munoza koji ih je skupio petnaest vodeći momčad od 1960. do 1974. godine.

Vezao tri Lige prvaka

Prilika da se brojke podignu nudi se vrlo brzo. A brojke još povratnika kazuju sljedeće:

U pitanju je jedini trener koji je (u svoje prve tri sezone mandata) osvojio tri uzastopne Lige prvaka. Osvojio je devet od ukupno 13 mogućih naslova, odnosno do naslova sa Real Madridom stizao prosječno svakih 97,6 dana. Kad god bi Real doveo do utakmice za naslov, to je njegova momčad i napravila. U finalnima je na sto posto iz osam prilika.

3 – Zinedine Zidane is the first manager to win the European Cup/Champions League in three consecutive seasons. Legacy. #UCLfinal #RMALFC pic.twitter.com/ui8VXev5Kg — OptaJoe (@OptaJoe) May 26, 2018

Ne treba zaboraviti niti da je pod njegovim vodstvom Real Madrid postao prva momčad u povijesti La Lige sa trinaest uzastopnih pobjeda na gostovanjima, u nizu koji je trajao od veljače do listopada 2017. godine. Kao niti to da je njegov Real zabio barem pogodak u 73 uzastopne utakmice kroz sva natjecanja koje su odigrali između travnja 2016. i rujna 2017. godine. Izjednačen je time rekord Peleova Santosa iz 1963.

Zinedine Zidane's record in finals as Real Madrid manager: WWWWWWWW He has never *not* won the Champions League. 💯 pic.twitter.com/t9uI6eogbU — Squawka Football (@Squawka) May 31, 2018

U 149 utakmica upisao 104 pobjede

U svom prvom mandatu na klupi Real Madrida Zidane je vodio momčad u 149 utakmica. Real je upisao 104 pobjede, 29 remija i 16 poraza. Devet naslova (tri u Ligi prvaka, po dva u UEFA-inom Superkupu i na Svjetskom klupskom prvenstvu te po jedan u španjolskom prvenstvu i Španjolskom superkupu) izgradio je Real Madrid pod Zidaneovim vodstvom uz razliku pogodaka 393-163.