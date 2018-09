TAKO TO NE RADE PRVACI: Mislite da je Barcelona veliki, gospodski klub? Ovo bi vas moglo razuvjeriti

Barcelona je na gostovanju kod Leganesa ostavila bodove u 1-2 porazu

Prilično je šokantna bila srijeda za nogometaše Barcelone koji su poveli, a onda rezultatom 1-2 izgubili utakmicu na gostovanju kod Leganesa. Do tog trenutka posljednjeplasirani klub španjolskog prvenstva porazio je neporažene prvake, a onda su i oni sami doživjeli neugodno iznenađenje kojem se nisu nadali.

“Mi smo skromni, ali volim kad oni koji su naviknuti na pobjeđivanje izgube, pozdrave suparničku momčad i čestitaju. Dakle, naprave ono što niti jedan Barcelonin igrač nije napravio”, izjavio je Ivan Cuellar, vratar Leganesa nakon velikog i neočekivanog uspjeha.

Bez čestitara

“Niti jedan nam nije pristupio poslije utakmice, nitko nam se nije obratio. Smatram to ružnom gestom. Nisam siguran je li itko to primijetio, ali želio sam to naglasiti”, dodao je golman koji je u završnici susreta ukrotio pokušaje Philippea Coutinha i Ivana Rakitića za svoju prvu pobjedu protiv Barcelone.

“Kad sam stigao u svlačionicu mobitel mi je bio vruć. Baš kao što su to bili nogometaši Barcelone. Dobio sam puno poruka. Vjerojatno neću pogledati svoje obrane jer mi je najvažniji uspjeh momčadi. A nije teško prepoznati kad posao odradite dobro, a kad ga odradite loše. A ova pobjeda dobiva dodatno na vrijednosti ako se zna da je ostvarena protiv jedne od najboljih momčadi svijeta”, zaključio je.