SUPER MARIO JE HEROJ TORINA: Pogledajte fenomenalnu asistenciju kojom je mladom Keanu servirao pogodak za pobjedu

Momčad iz Torina mučila se bez Cristiana Ronalda, ali tu je bio Mario Mandžukić

Juventus je imao težak susret, ali je uspio savladati Empoli s 1:0 u 29. kolu talijanske Serie A. Juventus ugostio Empoli bez ozlijeđenog Cristiana Ronalda, a neposredno prije početka utakmice ozlijedio se i Dybala.

Sjajni Kean

Oslabljeni torinski sastav ipak je na kraju svejedno došao do nove pobjede, ali nije tako glatko išlo. Empoli se poprilično dobro nosio sa domaćom ekipom, Rade Krunić je bio zapažen i imao je dva-tri pokušaja, dok je Juve slabo odigrao prvih 45 minuta pa i do 72. minute nije djelovalo kao da Stara dama može do gola, a onda se ukazao Moise Kean.

Moise Kean je mladić o kojem se jako puno govori u posljednje vrijeme i s razlogom. Novopečeni talijanski reprezentativac je u 69. minuti ušao u igru, a u 72. je na asistenciju Mandžukića zabio za nova tri boda domaće ekipe.