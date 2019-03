SUKOB U UNITEDU, SOLSKJAER SMIRIVAO STRASTI: Trener koji je na sto muka pred ‘nemoguću’ misiju, ima novi problem

U svlačionici Uniteda bilo je trzavica

U srijedu će na Parku prinčeva nogometna momčad Manchester Uniteda pokušati ostati ‘živa’ u Ligi prvaka. Uz probleme koje im donosi domaćin Paris Saint-Germain s prednošću 2-0 iz prvog susreta, uz muku kako sastaviti momčad uslijed niza ozljeda/suspenzija koje mu onemogućavaju na travnjak poslati najjači kadar, menadžer engleske momčadi Ole Gunnar Solskjaer ima i još jednu muku za rješavati.

SOLSKJAER IZGUBIO JOŠ JEDNU ZVIJEZDU ZA UZVRAT S PSG-OM: United može složiti postavu samo s ozlijeđenim igračima

Protiv PSG-a će norveški stručnjak morati igrati bez Jonesa, Darmiana, Herrere, Valencije, Pogbe, Matića, Lingarda, Mate, Martiala i Alexisa Sancheza, što već dovoljno kvari njegovo raspoloženje, ali i sa atmosferom upitne kvalitete.

Sukob oko penala

Naime, prema navodima The Suna, u Unitedu se dogodio sukob između Paula Pogbe i Romelua Lukakua nakon premierligaške utakmice protiv Southamptona. Slavio je u njoj sastav s Old Trafforda 3-2 pobjedu uz dva gola belgijskog napadača koji je možda mogao i do hat-tricka da mu se Pogba nije ispriječio u 90. minuti utakmice u odluci da upravo on izvede udarac s bijele točke. Potom ga je Pogba promašio.

Lukaku je, tvrdi izvor, poslije ogleda podsjećao Pogbu da je bio uz njega u teškim trenucima krize i nelagode pod vodstvom Josea Mourinha i da bi on, da je bio u istoj situaciji, sigurno postupio drugačije i dozvolio suigraču da pokuša doći do trećeg gola na istoj utakmici. Pogba, koji je inače zadužen za izvođenje jedanaesteraca u sastavu Manchester Uniteda, mu je odgovorio da je njegovo pravo bilo pucati i taj tijekom vikenda.

Solskjaer smirivao situaciju

Pogba i Lukaku inače su u prijateljskim odnosima, no ovu situaciju, zaključuje se, morao je rješavati Solskjaer smirivanjem njihovih strasti.