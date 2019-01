ŠPANJOLCI TVRDE DA ZNAJU IME NOVOG TRENERA REALA: Ne, ne radi se o Mourinhu, evo tko je na Perezovom brzom biranju

Je li moguće da se sprema najveći trenerski transfer ovog desetljeća?

Real Madrid je navodno spreman angažirati njemačkog stručnjaka Jurgena Kloppa na kraju ove sezone. Kako prenosi španjolski Don Balon, Kraljevski klub će pokušati namamiti Kloppa da stigne na Santiago Bernabeu tako što će ga učiniti najplaćenijim trenerom na svijetu.

Siguran je na svojoj poziciji

Smatra se ipak da Nijemac neće otići iz Liverpoola dok ne ispuni cilj, a to je osvajanje nekog velikog trofeja kao što je Premier liga ili Liga prvaka. Podsjetimo, on je bio vrlo uspješan u Borussiji Dortmund gdje je dva puta osvojio Bundesligu, a ove sezone je na dobrom putu da sa Redsima osvoji Premiership s obzirom na to da je ekipa s Anfielda trenutni lider na tablici.

Inače, Real Madrid još uvijek vodi Santiago Solari koji je dobio ugovor do kraja aktualne sezone, ali se vjeruje da Argentinac neće ostati na klupi i nakon ljeta s obzirom na to da mu ne ide baš najbolje. Osim Kloppa u posljednje vrijeme se kao mogući novi trener Real Madrida najviše spominjao Portugalac Jose Mourinho.