ŠPANJOLCI PIŠU O ODLASKU MODRIĆA IZ REALA, NAVODI SE I RAZLOG: On je i dalje impresivan, ali morat će napustiti klub

Navodno se već i zna koji bi ga igrač trebao zamjeniti

Jednog dana kad Luka Modrić napusti Real Madrid govorit će se o njemu kao o jednom od boljih veznjaka koji su nastupali za momčad sa Santiago Bernabeua. Kada će to biti teško je reći. Ono što se zna jest da je Modrić ugovorno vezan za klub do lipnja 2020. godine, ali se isto tako pretpostavlja da hrvatski veznjak španjolske momčadi taj ugovor neće odraditi do kraja.

Tvrdi takvo što i Diario Gol. Navodi se da su partije kapetana hrvatske nogometne reprezentacije i u ovoj sezoni bile impresivne, ali i da su kreatoru Realove igre uskoro 33 godine i da mu sve više treba odmora između utakmica. Uz opasku da sigurno ne bi želio napustiti klub na stražnja vrata u trenucima kada neće moći pružati igre kakve sad pruža, navodi se da će sigurno razmotriti ponude koje će na stolu imati ovoga ljeta.

Isti izvor dodaje da su već viđene Modrićeve najbolje igre, ali i da je hrvatski nogometaš još itekako vrijedan pa bi se na njegovom transferu mogao zaraditi dobar novac.

Kao zamjenu za Modrića Diario Gol navodi Juventusovog BiH reprezentativca Miralema Pjanića.