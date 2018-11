ŠPANJOLCI DETEKTIRALI PROBLEME REAL MADRIDA: Naravno, i njime je Luka Modrić kriv za aktualno stanje

‘Hrvat i dalje osjeća posljedice ‘raubanja’ na Svjetskom prvenstvu’

Real Madridu bliski španjolski sportski dnevnik Marca objavila je tekst koji navodi dobre stvari koje su se u momčadi popravile dolaskom trenera Santiaga Solarija, ali i upozorava na pet problematičnih činjenica na kojima se još mora poraditi ne bi li trostruki uzastopni osvajač Lige prvaka nastavio hod pobjedničkim stazama.

STIGLA JOŠ JEDNA KRITIKA NA MODRIĆEV RAČUN: ‘Nije niti sjena nogometaša kakav je bio. Spor, bez ideje, energije…’

NAVIJAČI UNIŠTAVAJU MODRIĆA: ‘On je najveća šala koju sam ikad vidio u sportu, katastrofalan si!’

U pet točaka koje se navode kao nužne za popravak navodi se i situacija vezana uz kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luku Modrića. Veznjak Realove momčadi dugo je slavljen kao pokretač svega dobroga što se u njoj zbiva, no akumulirani umor od prošle sezone i igranja na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji od Modrića-‘čarobnjaka’ napravili su igrača čiji je doprinos slabo vidljiv, a to za momčad znači samo jedno – probleme. Navode to u posljednje vrijeme navijači, sad i mediji.

Modrić ne blista

‘Jedan od razloga zašto se Real Madrid muči činjenica je da je Luka Modrić ne blista kao i obično. Hrvat i dalje osjeća posljedice ‘raubanja’ na Svjetskom prvenstvu. Budući da niti Toni Kroos ne igra svoju najbolju sezone pojavili su se problemi u kreativnom dijelu’.

Među ostalim problemima koje Marca navodi su nedostatak kolektivne igre, činjenica da Gareth Bale, suprotno očekivanjima, nije uspio odlazak Cristiana Ronalda učiniti manje bolnim, to jest nedostatak vođe, činjenica da Marco Asensio ne nudi ono što se od njega očekivalo te nedostatak vjere u sebe.