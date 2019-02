SOLSKJAER ZBIJA ŠALE NA RAČUN LIVERPOOLA: Njegove riječi sigurno će odjeknuti kod navijača Redsa

Nedjelju će obilježiti veliki nogometni derbi koji bi mogao riješiti pitanje osvajača Premiershipa

Danas se na Old Traffordu od 15:05 igra najveći engleski derbi, onaj između Manchester Uniteda i Liverpoola. Klubovi se sastaju u sklopu 27. kola Premiershipa, a Liverpool u goste dolazi kao nominalni favorit i prvoplasirana momčad lige.

Redsi vode mrtvu trku za titulu s Manchester Cityjem i imaju pritisak rezultata, a United je u sličnoj borbi s Arsenalom i Chelseajem za četvrto mjesto, jedino preostalo koje vodi do najelitnijeg klupskog natjecanja na svijetu.

Ispustili veliku prednost

Liverpool je krajem prošle godine imao velikih sedam bodova prednosti, ali je sve prosuo i dopustio Cityju da mu se potpuno približi. Ukoliko danas izgube od Crvenih vragova mogao bi se nastaviti crni niz neosvajanja prvenstva još od 1990. godine. Na njihov računa našalio se i Ole Gunnar Solskjaer na konferenciji za medije dan prije utakmice.

“Imam puno prijatelja navijača Liverpoola i svake godine slušam kako je ovo njihova godina. I svaki put izdrže eventualno do listopada i onda kažu ‘OK, sljedeće sezone ipak’. Sad su konačno u pravoj utrci za naslov i bit će zanimljivo vidjeti kako će se sve rasplesti. No, to se nas ne tiče. United se ne smije zadovoljavati samo činjenicom da je ušao među četiri najbolje engleske momčadi. Imati prenisko postavljene ciljeve opasnije je od previsokih”, rekao je Norvežanin.

Vraća Sir Alexa

Svjestan je norveški strateg da to neće biti laka utakmica i da je ulog ogroman pa je između ostaloga poručio i kako je otvoren na pomoć Sir Alexa Fergusona. Spreman je pozvati legendu kluba s Old Trafforda da održi govor i pokuša motivirati nogometaše za utakmicu koja bi mogla odlučiti prvaka Engleske.

Naravno da je dobrodošao doći i razgovarati s igračima ako želi, znam koliko bi mu značilo da ‘skinemo’ Liverpool, rekao je Solskjaer pa dodao: “Mislim da su i naši nogometaši svjesni koliko to znači za sve nas ovdje u Unitedu.”