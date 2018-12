SOLSKJAER DAO PRVI INTERVJU KAO MENAŽDER MAN UTD-A: Ovo je plan povratka na vrh Premier lige

‘Napravit ćemo to da igrači ponovno uživaju u nogometu’

Velikan engleskog nogometa Manchester United u srijedu je službeno potvrdio da za privremenog menadžera do kraja aktualne sezone angažirao svog bivšeg napadača Norvežanina Olea Gunnara Solskjaera (45).

Klupska legenda je tijekom igračke karijere za United, nastupao je od 1996. do 2007. godine, u 359 nastupa postigala 123 gola, od kojih je najznačajniji onaj pobjednički u finalu Lige prvaka 1999. godine protiv Bayerna. Tri godine je vodio rezervnu momčad Manchester Uniteda da bi od 2011. do 2014. bio trener Moldea s kojim je osvojio dva naslova prvaka Norveške. Nakon kratkog boravka u Cardiff Cityju, prije tri je godine ponovno sjeo na klupu Moldea, a sad stigao na mjesto najveće sreće i pred najveći ispit u trenerskoj karijeri.

Sve je prošao

U četvrtak je odradio prvi trening u novoj ulozi u klubu, a dao i prvi intervju.

“Uživat ću u ovome. Šest mjeseci. Vratio sam se kući. Bit ću kakav jesam. Klub je u procesu traženja trenerskog rješenja, a ja ću u međuvremenu biti ono što jesam. Napravit ćemo to da igrači ponovno uživaju u nogometu. Na mjestu prvog trenera odradio sam 300-400 utakmica. Imam samopouzdanja, osvojio sam prvenstvo, kupove, ispadao. Stvar je u tome da iz svakog pojedinca izvučeš maksimum”, kazao je Solskjaer otkrivši i tko je najbolji u tome.

Ferguson kao putokaz

“Šef (Sir Alex Ferguson) će uvijek biti mjerilo za to, a ja svoj trenerski stil oblikujem tako da nalikuje njegovom. Njegov utjecaj na mene je najveći, ali opet, drugačiji smo. Volim razgovarati sa ljudi, družiti se s njima, volim da se oni izraze. To je ono što me čini sretnim.”

Svi kreću od nule

“Svi će dobiti priliku, svi kreću od nule. Od nekud treba početi. Pogledao sam nekoliko posljednjih utakmica, treba izabrati momčad i nastaviti. Čeka nas mnogo utakmica no to nije problem jer imamo kvalitetne igrače i oni će dobiti priliku da dokažu da su vrijedni igranja za Manchester United. Potreban nam je rezultat i želimo pobjede. Tu sam da u tome pomognem. Želja je vidjeti ih da igraju nogomet kakav znaju igrati”, poručio je novi menadžer Manchester Uniteda.