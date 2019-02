SIMEONE OBJASNIO ZAŠTO SE HVATAO ZA JA*A: Atleticov trener kazao kome je to upućeno i odakle mu ta gesta

‘Ispričavam se ako se netko zbog toga osjeća uvrijeđenim, ali napravio sam to od srca’

Nogometaši Atletica svladali su Juventus 2-0 pred svojom publikom u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka te s lijepom prednošću putuju na uzvrat u Torino. Igrat će se ta utakmica za tri tjedna, a ukupni pobjednik će među posljednjih osam u natjecanju.

“Odigrali smo pametno protiv velike momčadi pune dobrih igrača. Morali smo iskoristiti svaku ponuđenu priliku. Vrlo dobar rezultat”, kazao je trener pobjedničke momčadi Diego Simeone nakon susreta.

‘Patit ćemo u uzvratu’

Povijest je na strani momčadi koju vodi. Atletico, naime, nikad nije ispustio ovakvu prednost u uzvratu.

“Znamo da igramo protiv sjajne momčadi, velikog kluba i velikih prvaka u Torinu. Očekujemo da ćemo u potpunosti patiti u uzvratu”, dodao je, a onda i objasnio zbog čega je izveo neprimjerenu gestu hvatajući se za genitalije.

Dokaz da ih imaju

“Napravio sam to kao igrač u utakmici Lazio-Bologna, a ponovio da pokažem navijačima da imamo ja*a. Nije to bilo usmjereno prema drugoj momčadi, okrenuo sam se prema našim navijačima. Gesta nije lijepa, priznajem to, no osjetio sam potrebu da to napravim.”

“Bila je teška utakmica, strašno smo se borili. Moramo sam pokazati kako se osjećam. Ispričavam se ako se netko zbog toga osjeća uvrijeđenim, ali napravio sam to od srca.”