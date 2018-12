RONALDOVA STRELICA U REALOVO SRCE: Ikona španjolskog kluba jednom rečenicom uništila Madrid

Cristiano Ronaldo je dres Real Madrida nosio od 2009. do 2018. godine

Moglo se naslutiti da će Cristiano RonaldO prelaskom iz Manchester Uniteda u Real Madrid ostaviti dubok trag u španjolskom klubu, no da će igrajući za njega od 2009. do 2018. godine nizati rekorde garantirati nije mogao nitko. Pa, ipak, prije no što će u ljeto ove godine napustiti Madrid i potpisati za Juventus, Ronaldo je stigao postati najbolji strijelac u povijesti Reala (451), najbolji strijelac kluba u španjolskom prvenstvu (311), najbolji strijelac kluba u Ligi prvaka (105)…

Na način na koji je oduševljavao navijače Reala Cristiano Ronaldo sada oduševljava one najjačeg talijanskog kluba čiji je član. U sedamnaest odigranih utakmica postigao je 11 pogodaka i upisao sedam asistencija, a nakon samo nekoliko mjeseci u Torinu spreman je ustvrditi i neke stvari koje će rastužiti Realove navijače, a svakako i odjeknuti u samom klubu sa Santiago Bernabeua.

Najbolji klub u kojem je igrao

Naime, portugalski napadač kluba čiji dres nosi i Mario Mandžukić spremno je ustvrdio da je Juventus najbolji klub u kojem je igrao, a potom se potrudio i sve pojasniti:

“Sretan sam. Grad je lijep, navijači su super, a Juventus je fantastičan klub, nevjerojatno organiziran. Igrači su skromni i rade iznimno naporno. Ovo je sasvim sigurno najbolja grupa igrača s kojom sam igrao. Juventus je kao obitelj. U Juventusu se osjećamo kao momčad, za razliku od drugih klubova, u kojima neki igrači misle da su bolji od ostalih.”

Ronaldo je s Real Madridom osvojio 15 trofeja među kojima četiri Lige prvaka, te dva španjolska prvenstva.