RONALDO BEZ GRANICA: Portugalski napadač pristaje ostati u Realu, ali samo pod uvjetima koji zvuče suludo i nerealno

Najbolji klupski strijelac svih vremena spreman je produljiti ugovor, no…

Godine 2009. Cristiano Ronaldo napustio je Manchester United i otisnuo se u madridski Real u čijem je dresu porušio nebrojene rekorde i u kojem je s 450 golova u 438 odigrane utakmice najbolji klupski strijelac svih vremena (slijede Raul s 323, Di Stefano s 308…).

Već neko vrijeme traju nagađanja hoće li 33-godišnjak i sljedeće sezone zabijati u dresu istog kluba, posebice stoga što je nakon finala Lige prvaka rekao da je ‘uživao u vremenu provedenom u Realu’. Mnogi su to protumačili kao najavu odlaska, oni drugi kao pritisak na čelništvo kluba od kojeg traži bolje osobne uvjete suradnje, a posljednji izvještaji sugeriraju da je upravo to bilo u pitanju.

Nevjerojatan novac

Ono što donosi ‘The Partidazo de COPE’ prenosi express.co.uk, a otkriva se da je Ronaldo klubu prenio uvjete pod kojima je spreman ostati. Zastrašujuće visokih 75 milijuna eura po sezoni ono je što bi smirilo Ronalda i uvjerilo ga da je i dalje poželjan, kao i to da će to biti do svoje 39 godine. Naime, traži ugovor do 2024. do kada bi od Reala primio 450 milijuna eura.

Manchester United i Paris Saint-Germain klubovi su koji s posebnom pažnjom očekuju kako će se ova priča rasplesti…