ROMIN TRENER BIJESAN NAKON PORAZA: ‘Trebao sam zamijeniti pola momčadi, u potpunosti smo odbacili sve dogovoreno’

Romin trener Eusebio Di Francesco nikako nije bio zadovoljan onime što je njegova momčad pružila u prvoj utakmici osmine finala nogometne Lige prvaka u kojoj su vodili 1-0 i upisali 1-2 poraz na gostovanju kod Šahtara.

Roma je povela preko Cengiza Undera, a prekoret domaćinu omogućili pogoci Facunda Ferreyre i Freda. Osim toga, Romin vratar Alisson obranio je niz udaraca Šahtarovih nogometaša, a Bruno Peres maknuo loptu s gol-crte.

Previše pogrešaka

“Ne samo fizički već i psihički smo pali nakon njihova gola. Prvih 50 minuta igrali smo da im naudimo, kasnije da kontroliramo, samo ne znam što smo to trebali kontrolirati. Uopće nisam zadovoljan drugim poluvremenom. Napravili smo previše pogrešaka, posebice oni igrači koji imaju iskustvo igranja utakmica na ovoj razini. Bilo je to kao da smo ogled odigrali sa dvije različite momčadi”, nezadovoljan je bio Di Francesco.

“Odrekli smo se onog što smo se dogovorili prije početka susreta. Trebao sam nakon primljenog pogotka zamijeniti pola momčadi. Znali smo da je Šahtar opasan kada napada, no problem je bila naša igra. Džeko je bio dobar samo njegovi suigrači nisu primjećivali njegova utrčavanja u prostor, a to je ono što je moglo napraviti razliku u ovakvom dvoboju. Nadam se da će uskoro opet zabiti, on za gol živi.”

Alissonova važnost

“Alisson? Nisu njegove obrane najvažnije već njegovo prisustvo na gol. On sve radi dobro i neće letjeti zrakom za fotoreportere već samo onda kada je to potrebno. Uz njega je obrana sigurnija, a brani na način da ono što je teško izgleda tako jednostavno”, zaključio je Romin trener.