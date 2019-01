ROG NI NA NEBU NI NA ZEMLJI: Što se to događa!? Napoli priopćenjem napravio zaokret vezan uz transfer Vatrenog u Sevillu

Španjolski i talijanski mediji o transferu su pisali kao o gotovoj stvari, no…

“Da, u pregovorima smo. Pristali smo na posudbu, smatramo da je to za Marka dobra opcija. Igrač nam je rekao da želi igrati u SevillI, ali ne možemo ga se odreći. Može ondje provesti nekoliko sljedećih mjeseci, potom će nam se vratiti. Ne želimo uključiti opciju o prodaji, rekli smo to i njemu i Sevilli. On je igrač u kojeg vjerujemo, ne želimo ga se riješiti.”

Izmišljeni razgovor?

Izjava je ovo koju je vezano uz odlazak Marka Roga u Sevillu za ABC de Sevilla dao sportski direktor Napolija Cristiano Giuntoli, a koja je objavljena na internetskim stranicama španjolskog izvora. Samo, ako je vjerovati talijanskom klubu, ona je u potpunosti izmišljena.

Tvrdi se to sad na web-stranicama drugoplasiranog kluba talijanske Serije A odakle stiže i prijetnja da će Giuntoli poduzeti pravne korake protiv odgovornih, odnosno na kojima se navodi da dotični nikakav intervju nije dao.