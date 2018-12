RIJETKO VIĐENA SRAMOTA U FRANCUSKOJ: Manjak poštovanja uključuje vrećicu kikirikija, dvije lopte i nemoć poraženih

Montpellier je izgubio susret, vjerojatno i poštovanje dijela navijača zbog nesportskog poteza

Nogometaši Montpelliera i Lillea odigrali su tijekom večeri ligaški ogled 16. kola francuskog prvenstva u kojem je pobjedu odnijela gostujuća momčad. Nicolas Pepe bio je strijelac jedinog gola na utakmici, a postigao ga je u šestoj minuti susreta.

Teško su se navijači i igrači Montpelliera nosili s razvojem utakmice pa je tijekom nje viđen i potez koji nikako nije u duhu poštene igre, a kritika se mora uputiti i na račun navijača Montpelliera. Nepoznat netko bio je prilično precizan u svom pokušaju da vrećicom kikirikija s tribine pogodio golmana gostujuće momčadi Mikea Maignana.

Golman Lillea vrećicu je s travnjaka pokupio, a prilikom toga, objašnjavajući usput sucu što se dogodilo, loptu rukom bacio prema autu. Htjeli su to iskoristiti domaćini za brzo ubacivanje sa strane pa se u jednom trenutku dogodilo i to da su u igri bile dvije lopte. Onom koju su ubacili odigrali su i akciju koja je trebala rezultirati njihovim golom, no dobra je bila reakcija Maignana, ali i suca sa strane koji je u tom trenutku visoko podigao zastavicu.

