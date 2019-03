REUS GOLOM U ZADNJIM MINUTAMA OSIGURAO SLAVLJE BORUSSIJE: Mrtva trka s Bayernom ide dalje

Momčad iz Dortmunda uz puno muke je stigla do nove pobjede u Bundesligi

Golom Marca Reusa u drugoj minuti sudačke nadoknade Borussija Dortmund je u Berlinu pobijedila Herthu sa 3-2 i preuzela vodstvo na ljestvici s tri boda više od Bayerna koji ima utakmicu manje. Hertha je vodila 1-0 i 2-1, no Borussija se oba puta vratila, a potom u drugoj minuti nadoknade izborila iznimno važnu pobjedu. Borussija je zasluženo slavila, a tijekom utakmice je imala 25 udaraca i 10 kornera.

Berlinski sastav je poveo u 4. minuti golom Salomona Kaloua nakon pogreške gostujućeg vratara Romana Burkija. Deset minuta kasnije izjednačio je Thomas Delaney, no Kalou je u 35. minuti iz kaznenog udarca ponovo doveo domaćine u vodstvo. Izjednačio je Dan Zagadou u 49. minuti.

Hertha je u 85. minuti ostala s igračem manje nakon što je isključen Jordan Torunarigha, a Borussija je igrača više iskoristila u sudačkoj nadoknadi. Pobjednički pogodak zabio je Reus. U posljednjim trenucima susreta isključen je i domaći napadač Vedad Ibišević koji je namjerno pogodio loptom u glavu gostujućeg vratara.

Kramarić oduševio

U ranije odigranom susretu Hoffenheim je na gostovanju kod Stuttgarta odigrao 1-1, a pogodak za goste zabio je hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić u 43. minuti. Bio je to njego već 18. gol ove sezone u svim natjecanjima, pri čemu 13. u Bundesligi.

Hrvatskom napadaču je to bio 46. pogodak u dresu Hoffenheima u elitnom razredu njemačkog nogometa čime se na klupskoj ljestvici strijelaca izjednačio sa Sejadom Salihovićem koji je u Bundesligi također, zabio 46 golova.

Međutim, računajući sva natjecanja Salihović je najbolji klupski strijelac sa 67 golova, dok su Kramarić i Vedad Ibišević zabili po 54 gola. Četvrti je Robertio Firminho koji je postigao 49 golova. Domaćin je uspio izjednačiti u 66. minuti preko Stevena Zubera. Borna Sosa nije nastupio za domaći sastav.

RB Leipzig je u Gelsenkirchenu pobijedio Schalke sa 1-0 osvojivši važne bodove u borbi za Ligu prvaka. Pitanje pobjednika riješio je Timo Werner u 14. minuti.

Nova pobjeda Vukova

Wolfsburg je pobijedio Fortunu Dusseldorf sa 4-2 nakon što su gosti poveli 1-0 golom Kaana Ayhana u 30. minuti. Samo četiri minute kasnije izjednačio je Admir Mehmedi, a potom su ‘vukovi’ u razmaku od 54. do 59. zabili tri gola za veliki preokret. Strijelci su bili Wout Weghorst (54, 59) i Robin Knoche (57). Do kraja utakmice Weghorst je postigao još jedan gol (88), a za Fortunu je drugi gol zabio Benito Raman u 65. minuti. Josip Brekalo je igrao do 68. minute za Wolfsburg.

Preokret je napravio i Augsburg koji je na poluvremenu gubio od Hannovera, a potom u nastavku okrenuo rezultat s tri gola za konačnih 3-1. Strijelci za domaći sastav bili su Sergio Cordova (65), Jonathan Schmid (78) i Andre Hahn (86), dok je pogodak za goste zabio Hendrik Weydandt u 9. minuti. Josip Elez nije nastupio za goste.

Preostale utakmice su u nedjelju, a sastaju se Bayer Leverkusen – Werder, Eintracht – Nurnberg, te Bayern – Mainz. Na ljestvici vodi Borussija Dortmund sa 60 bodova, tri više od Bayerna koji ima utakmicu manje. Leipzig je treći sa 49 bodova.