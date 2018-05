REBIĆ JE PRIČA TJEDNA, JE LI I BAYERNOVO POJAČANJE? Dalićeva uzdanica odgovorila na pitanje hoće li za Nikom Kovačem

Rebić je Eintrachtu donio Kup, onda i dobio poziv za SP

Možda i najljepše dane karijere trenutačno živi hrvatski nogometni reprezentativac Ante Rebić. Dvama je pogocima presudio Bayernu u finalu Njemačkog kupa (slavlje Eintrachta 3-1), potom i dobio potvrdu da će biti sudionik Svjetskog prvenstva koje za nešto više od tri tjedna započinje u Rusiji.

“Uh, protekla dva dana za mene su bila čudesna, teško je sada i opisati kako se osjećam. Napravili smo veliku, zaista veliku stvar, odveli Eintracht do prvog trofeja nakon 30 godina. I to će zauvijek ostati upamćeno, kao i podatak da sam velikom Bayernu zabio dva gola. Oduševljen sam ja, oduševljeni su navijači, iza nas je jako lijepo razdoblje”, priznaje Rebić u razgovoru za nogometni portal Goal prije no što se još jednom okrenuo samoj utakmici čiji je bio junak.

‘Bio sam spreman’

“Utakmica? Odlično sam se osjećao, znali smo kako igrati, kako se ponašati protiv takve momčadi. Srećom, poveli smo, to je možda i bilo najvažnije. Bayern je izjednačio u nastavku, a tada sam se počeo pribojavati da ne padnemo, pa Bavarci su na takav način dobili milijun utakmica. A onda mi je Kevin-Prince Boateng usred utakmice poručio kako ćemo 80. minuti zabiti drugi gol. U tom trenutku i nisam to baš vjerovao, ali eto u 82. smo zabili za 2-1.”

Priznao je da mu ‘oduvijek najviše leže te utakmice s najjačim momčadima’, ali nije želio preuzimati zasluge.

“A što ću ja sad o tome pričati, glavno da su obje ušle. Bio sam spreman, čekao svoju priliku, na kraju ih i dočekao. Ma svi smo bili odlično, svi odigrali vrhunsku utakmicu, nema smisla sebe isticati u prvi plan.”

Dugo se čekao trofej

Kaže da dres ni sa kime nije htio mijenjati. Zapravo, na poluvremenu se presvukao pa je kući otišao sa oba u kojima je igrao. Prokomentirao je potom Rebić slavlje nakon osvajanja trofeja, pa tako kaže da je fešta bila…

“Nezaboravna. Ma takvi se trenuci pamte cijeli život, sigurno da ću i ja još dugo uživati u ovim trenucima. U Frankfurtu nas je u samom centru grada dočekalo 20-ak tisuća naših navijača, a prognoze kažu kako je u gradu slavilo više od 60 tisuća navijača. Čudesno je vidjeti koliko im taj Kup zapravo znači, kažem ovom klubu smo donijeli trofej nakon dugih 30 godina.”

Bayern

Trener momčadi Niko Kovač odlazi u Bayern, a upitan je Rebić hoće li i on za njim…

“Haha, ma ne znam, niti razmišljam o tome. Sada se želim samo dobro odmoriti, sezona je bila duga i naporna. A Bayern? Svi znate, teško je odoljeti pozivu velikog Bayerna. Samo za taj službeni poziv još niti ne znam, haha.”

Slijedi Svjetsko prvenstvo. Sigurno je da navijači nakon ovakve predstave očekuju da Rebić i za Hrvatsku odigra važnu ulogu.

“Nemam s time baš nikakvih problema, pa zar nisu i sada navijači Eintrachta od mene u finalu Kupa puno očekivali? U dobroj sam formi, iza mene je prilično uspješna sezona i baš se veselim tom Svjetskom prvenstvu. Meni će ovo biti drugi Mundijal, otprilike sam svjestan svega što me čeka. I ne bježim od odgovornosti, spreman sam i u Rusiji biti na visokoj razini. Nitko sretniji od mene ako bude tako”, poručio je.