REAL MADRID JE POTVRDIO: Ovo je rekordno dobra sezona za hrvatskog maestra Luku Modrića

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić za Real Madrid igra od 2012. godine

Luka Modrić je u utakmici protiv Celte ponovno pokazao da zna loptom otvoriti obranu suparnika i asistirati, navodi službena internetska stranica naglašavajući da je u posljednjoj utakmici svojim dodavanjem za pogodaka Garetha Balea upisao novu asistenciju.

“Asistencija koja mu je upisana njegova je sedma ove sezone, a to je najbolji učinak otkako je u ljeto 2012. godine stigao u klub”, naglašava se u tekstu prije no što se secira to postignuće.

Ukupno 27 dodavanja za gol

NEPROCJENJIVO JE KOLIKO MODRIĆ VRIJEDI REALU: Potez mu treba uokviriti, a platiti ulaznicu za njegov nastup je dobar ulog’



Modrić je u španjolskom nogometnom prvenstvu, podsjeća Real, upisao pet asistencija, dvije dodao u Ligi prvaka, a jednu na Svjetskom klupskom prvenstvu. Gareth Bale i Cristiano Ronaldo igrači su koji su profitirali njegovim loptama, dodaje se te precizira da je portugalski napadač zabio četiri gola iz njih, a velški reprezentativac tri.

U šest sezona u Real Madridu Modriću je klub upisao ukupno 27 dodavanja za gol i 13 pogodaka. Što se asistencija po sezonama tiče, išlo je to ovako: pet (2012/13), šest (2013/14), tri (2014/15), tri (2015/16), tri (2016/17) i sedam (2017/18).