REAL IH JE ODBIO, ALI ONI NE ODUSTAJU: Sportski direktor Intera jasno dao do znanja da na ljeto ide po Modrića

Luka Modrić ljetos je nekoliko puta bio povezivan s prelaskom u Inter, ali je na kraju nakon svega ostao u Real Madridu

Nakon što je ovoga ljeta Inter nekoliko puta pokušavao dovesti hrvatskog veznjaka čini se da talijanski klub bez obzira na nekoliko odbijenica ne želi tako lako odustati od dovođenja najboljeg igrača svijeta u 2018. godini.

Kako prenose mediji na Apeninima čelnici Intera odlučni su da na kraju sljedeće sezone ponovno pokušaju dovesti Modrića u svoje redove te vjeruju da će uspjeti u tome. Sportski direktor Intera, Piero Ausilio, izjavio je danas da je u nogometu sve moguće te da ne treba otpisati mogućnost dolaska Modrića na Meazzu.

Ne odustaju od Modrića

Očito je to najava da će se Inter i narednog ljeta boriti za iskusnog veznjaka jer je teško očekivati da će ga Real Madrid prodati već u siječnju. “Nikad ne recite nikad. U nogometu je sve moguće. Prošlog ljeta rekao sam da smo otvoreni za pregovore ako to Real Madrid želi. Nisu ga htjeli prodati i to je to.”, rekao je Ausilio pa dodao:

“Ipak, sigurno ćemo pokušati ponovno ako imamo šanse za to. Kao što sam rekao u nogometu je sve moguće”