REAL DOVODI NEYMARA U REKORDNOM TRANSFERU: Sad se 222 milijuna eura koliko ga je PSG platio čine kao sitniš

PSG je Neymara doveo prošlog ljeta u transferu vrijednom 222 milijuna eura

Rekordno visok bio je transfer u kojem je prošloga ljeta Paris Saint-Germain u svoje iz Barceloninih redova preselio brazilskog napadača Neymara. Zadovoljstvo, sve se više čini kratkotrajno, stajalo je pariški klub 222 milijuna eura.

Neymar, piše se, nije sretan u Parizu, a na njegove vapaje najradije bi odgovorio Real Madrid s kojim se učestalo kroz medije i povezuje. Jasno je da PSG u tom poslu nema namjere biti ona strana koja će izgubiti, a novo poglavlje u naklapanjima što bi se moglo dogoditi donosi The Sun pozivajući se na izvore iz Madrida.

Pozadina priče

Prema njima, Real je spreman u smjeru Pariza poslati bankovna jamstva u visini od 350 milijuna eura kako bi već ovog ljeta u dres svoje momčadi obukao željenu ‘lovinu’. Iza svega stoji i sljedeća priča – Neymar, tvrdi izvor, ima u ugovoru stavku prema kojoj može napustiti klub dogovori li sa zainteresiranom stranom transfer vrijedan 300 milijuna eura. Uz ovu brojku stoji i datum – iza 1. rujna. Dan je to nakon završetka ljetnog prijelaznog roka. Reći će to da Neymar ne može preseliti u drugi klub prije siječnja 2019., pa bi u Realu željeli posao ubrzati s dodatnih 50 milijuna.

Iza svega je, nadalje, i priča prema kojoj bi Neymar, čiji je Nike sponzor, zamijenio Adidas s kojim je Real Madrid ugovorno vezan.

Ukoliko ovo nije dovoljno ‘ali’ situacija, tu je, jasno, i pitanje Neymarovih primanja koja se kreću oko 45 milijuna eura godišnje. Svojim primanjima nezadovoljni Cristiano Ronaldo to bi teško prihvatio, no on ionako očekuje da se njegova mjesečna primanja znatno uvećaju ili – odlazi…