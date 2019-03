RAZOTKRIVEN MISTERIJ VAR SOBE O KOJOJ SVI PRIČAJU: Istina je, bila je prazna, a zna se i zašto

Mnogi su mislili da se radi o blatantnoj pogrešci, spominjala se i namjerna krađa u korist Real Madrida, ali sada je sve jasnije

Real Madrid pomazila je sreća u utakmici protiv Real Valladolida. Činilo se da Real ide u zaostatak već nakon svega 15 minuta kad je pao pvi gol za Valladolid, ali onda se u sve upleo VAR i poništio pogodak.

Međutim, gledateljima je tijekom pregleda spomenute snimke za oko zapeo jedan detalj. Naime, kada je na ekranu osvanula snimka iz VAR sobe u njoj nije bilo sudaca. Društvene mreže odmah su se zapalile zbog ovog kontroverznog detalja, ali kasnije je stiglo i objašnjenje koje je ugasilo vatru.

Na stadionu ima više VAR soba

Točno je da je VAR soba bila prazna prilikom pregleda snimke, ali tome je bilo tako zato što to nije jedina VAR soba koju je televizija mogla pustiti u prijenos. Došlo je do zabune kod režisera prijenosa i u prijenos je pušten video iz prazne VAR sobe, a ne iz one u kojoj su bili suci.

Real Madrid je svejedno pao u rezultatski zaostatak, ali su se na kraju vratili i osigurali pobjedu rezultatom 4-1 te tako spasili Santiaga Solarija od otkaza. Iako, još nije sigurno da će i nakon ovog tjedna Solari ostati na klupi Kraljeva.

