RAZMIŠLJAJU LI I U REALU TAKO? Ova petorica mogući su nasljednici Luke Modrića, a među njima je i jedan hrvatski nogometaš

Luka Modrić će početkom sljedeće sezone napuniti 34 godine

Podsjećajući da je Luka Modrić jedan od favorita za osvajanje priznanja Ballon d’Or, Fox Sports navodi i da to ‘ne skriva činjenicu da je Hrvat star 33 godine i da će uskoro doći do točke nakon koje će njegova snaga početi blijedjeti’.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije je član najjače madridske momčadi od 2012. godine. S njom je osvojio petnaest trofeja među kojima se ističu četiri u Ligi prvaka. On je motor Realove nogometne momčadi, veznjak koji jednom loptom rastvara suparničke obrane i gura suigrače u izgledne prilike. On je vlasnik nagrade za najboljeg igrača Svjetskog prvenstva, vlasnik FIFA-inog priznanja The Best i favorit za nagradu Ballon d’Or. Ipak, on je i sjajni nogometaš koji će početkom sljedeće sezone napuniti 34. godine.

Pet opcija

Svjesni su toga u Real Madridu koji unatoč činjenici da su ga ugovorno vezali do ljeta 2020. godine moraju razmišljati o njegovom nasljedniku. Spomenuti izvor tu im ‘pomaže’, nudeći pet opcija među kojima je i jedan hrvatski nogometaš.

Sandro Tonali (Brescia), Sergej Milinković-Savić (Lazio), Miralem Pjanić (Juventus) i Frenkie De Jong (Ajax), četiri su opcije, peta je Mateo Kovačić, Realov nogometaš na posudbi u Chelseaju.

Zato je i doveden

‘Postoji izreka koja govori o traženju prave osobe po cijelom svijetu, a ona živi tik do vas. U slučaju Madrida prava je osoba zapravo i njihovo vlasništvo’, navodi Fox Sports poentirajući:

‘Mateo Kovačić trenutačno možda i jest u Chelseaju, no čini se da u njegovom ugovoru kojim je poslan na posudbu na postoji klauzula o otkupu. Doveden je s namjerom da postane Modrićev nasljednik i možda je i stiglo vrijeme budući da cijelu sezonu igra dobro u Chelseaju.’