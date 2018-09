RAKITIĆ SE OČITOVAO O ODBIJENICI: U Barceloni su odlučni u namjeri da mu ne povise plaću. Nakon ovog bi možda i mogli

Veznjak Barcelone ima poruku za predsjednika kluba

Više je klubova stalo u red nakon Svjetskog nogometnog prvenstva s istom idejom, kako se osnažiti dovođenjem Ivana Rakitića. Hrvatski veznjak bio je odličan na Mundijalu u Rusiji, odličan je i već godina u dresu Barcelone, a sve to izazvalo je pozornost mnogih.

Paris Saint-Germain pritom se spominjao kao najozbiljniji kandidat, govorilo se o ponudi u iznosu od 70-80 milijuna eura i boljim uvjetima za samog igrača. Barcelona je rekla ‘ne’, Rakitić sam odlučio da je ostanak najbolje rješenje za njega i njegovu obitelj, a tom prilikom kazao i da ne bi odbio milijune svog kluba odlučili vodstvo poboljšati mu ugovor.

Ne bi ga smetalo

Točnije, pisalo se tada po španjolskim medijima da bi na račun odanosti mogao dobiti poziv da dođe u ured predsjednika Josepa Marie Bartomeua koji bi ga, premda se o tome nije ništa direktno govorilo, mogao novčano nagraditi za vjernost klubu.

“Iskreno, ne bi me to smetalo. Siguran sam da će me uskoro nazvati”, kazao je tada Rakitić, a onda u utorak i saznao da od toga neće biti ništa.

RAKITIĆ DOBIO ODBIJENICU OD ŠEFA BARCE: Čeka se odgovor Vatrenog, pitanje je hoće li poslije ovoga ostati na Camp Nou

“Ove sezone nećemo moći odgovoriti na njegove zahtjeve. Ovisno o prihodima iduće sezone možemo razgovarati o tome”, poručio je Bartomeu…

Ne tražim ništa

Rakitić navodno tjedno zarađuje 88,000 eura u Barceloni, a Sky Sports prenosi da bi Bartomeuove riječi mogle biti popraćene skorašnjim novim pokušajem PSG-a, ali i Chelseaja da ga dovedu u svoje redove.

“Ne tražim ništa, želim samo da su ljudi zadovoljni mnome. Ostanak je bila moja odluka, sretan sam ovdje. Iskreno što se dogodit, dogodit će se, meni to ništa ne mijenja. Riječi u nogometu ionako ništa ne znače, važno je ono što se govori na terenu, a ja se osjećam dobro. Kao i moja obitelj ovdje što je meni najvažnije”, Rakitićev je odgovor klupskom predsjedniku koji će se svidjeti i navijačima, ali i čelniku kluba.