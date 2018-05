RAKITIĆ SE NUDI NAJVEĆOJ LJUBAVI: ‘Meni je san ponovno obući taj dres i u njemu istrčati na Ramon Sanchez Pizjuan’

Kao kapetan vodio ih je do naslova u Europskoj ligi

Lijepe riječi na račun suigrača koji napušta Barcelonu uputio je Ivan Rakitić, prozborivši koju i o Barceloninoj dvostrukoj kruni te o španjolskom klubu u kojem je imao kapetansku vrpcu prije no što se otisnuo u najjači katalonski klupski nogometni kolektiv.

“Onaj tko ne voli Andresa Iniestu taj ne voli nogomet i čini veliku pogrešku”, jasan je Rakitić kad govori o suigraču koji će krajem sezone napustiti Barcelonu, klub u kojem je proveo cijeli dosadašnji tijek karijere i s kojim je osvojio 31 naslov.

“Dvostruka kruna osvojena u najjačoj europskoj ligi znači mnogo”, osvrnuo se potom Rakitić na Barcelonino osvajanje prvenstva i Kupa kralja, odbacivši pritom ideju da će vrijediti više osvoji li Real Madrid Ligu prvaka.



Žal za Ligom prvaka

Natjecanje je to koje će raspet dobiti srazom Reala i Liverpoola, nakon što je španjolski klub u polufinalu izbacio Bayern, a engleski Romu koja je u četvrtfinalu protiv Barcelone nadoknadila 1-4 iz prve utakmice 3-0 pobjedom u drugoj.

“Nismo se već vidjeli u polufinalu, ali imali smo veliku prednost i ispadanje je bilo udarac. Nitko više od nas nije želio da se ondje nađemo. Osvoji li Real Madrid natjecanje to po pitanju naše dvostruke krune neće značiti ništa, niti će naš trijumf time biti vredniji niti će vrijediti manje”, objasnio je Rakitić otkrivši i o kojem klubu sanja po eventualnom odlasku iz Barcelone.

San je Sevillin dres

To je, jasno, Sevilla. Momčad kluba za koji je od 2011. do 2014. odigrao 149 utakmica uz 32 gola i 41 asistenciju u njima Rakitić je sa kapetanskom vrpcom vodio do osvajanja Europske lige u sezoni 2013/14. Potom je otišao u Barcelonu s kojom je napravio ‘berbu’ trofeja, uzeo ih ukupno jedanaest, a među njima i Ligu prvaka te tri naslova za najbolju momčad u Španjolskoj.

Ipak, Sevilla je, nikad to nije krio, njegova najveća ljubav i volio bi joj se vratiti. Uostalom, ondje je upoznao suprugu, taj grad smatra svojim domom, a i publika ga ondje nije zaboravila.

“Za mene bi san bio ponovno zaigrati u Sevillinom dresu na Ramon Sanchez Pizjuanu”, priznaje Rakitić koji je za Barcelonu ugovorno vezan do kraja lipnja 2021. godine.