RAKITIĆ OTKRIO KOME DUGUJE OSTANAK U ŠPANJOLSKOJ: PSG-ovim milijunima je rekao ‘ne’, ali priznaje da Barcine ne bi odbio

‘Nema kluba na svijetu koji mi može ponuditi više. Ako ne govorimo o novcu’

Danima katalonski sportski dnevnik Sport ne ‘skida’ Ivana Rakitića sa svojih internetskih stranica, ali i naslovnice publikacije. Hrvatski veznjak Barcelone, odnosno mogućnost njegova transfera u Paris Saint-Germain bili su svakodnevna tema dnevnika bliskog španjolskom prvaku.

Francuski klub snubio je Rakitića, poslao i službenu ponudu njegovom klubu (70-80 milijuna eura), njemu nudio bolje uvjete no što ih sada ima, no hrvatski reprezentativac kazao je odlučno ‘ne’. Objasnio je svoju odluku Rakitić već ranije, rekao da ne postoji veći klub od ovog u kojem igra, kazao da zbog toga osjeća ponos i priznao da ne vidi čime bi profitirao u slučaju transferu u Pariz. Sad je to sve kazao i Sportu u intervjuu.

Žena, srce, trener

“Poslušao sam svoju ženu i srce. Također, Valverde mi je puno pomogao. Nema kluba na svijetu koji mi može ponuditi više. Ako ne govorimo o novcu”, kazao je već dulje vrijeme nezamjenjivi veznjak Barcelone, u prošloj sezoni i igrač s najviše odigranih utakmica za momčad prvaka.

Nada se, ipak, da bi na račun odanosti mogao dobiti poziv da dođe u ured predsjednika Josepa Marie Bartomeua koji bi ga, premda se o tome nije ništa govorilo, mogao novčano nagraditi za vjernost klubu.

“Iskreno, ne bi me to smetalo. Siguran sam da će me uskoro nazvati.”