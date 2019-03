RAKITIĆ OTKRIO GDJE BI HTIO NASTAVITI KARIJERU: ‘Ono što ja želim jest uživati na terenu…’

Veznjak Vatrenih otkrio je gdje se vidi u skorijoj budućnosti

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić, koji je u subotu sudjelovao u pobjedi Barcelone od 2-0 nad Espanyolom, poručio je kako još puno godina želi igrati za Barcelonu.

“Ono što ja želim jest uživati na terenu a to i radim. Veselim se što mi nakon utakmice čestitaju suigrači i upravo je to ono što me interesira. Nakon toga, ako su u klubu zadovoljni samnom razgovarat ćemo a ako nisu također ćemo razgovarati na drugačiji način i gotovo”, rekao je 31-godišnji vezni igrač podno stadiona Camp Nou u Barceloni.

“No ja sam već nekoliko puta rekao da sam jako zadovoljan i jako sretan što igram za Barcu. Nadam se da ću igrati za nju još puno godina”, dodao je.

Zatražio je povećanje plaće

Rakitiću ugovor istječe u ljeto 2021. godine a nakon što je ljetos s Hrvatskom osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu zatražio je povećanje plaće i produženje ugovora. Za katalonsku momčad igra od ljeta 2014. godine a posljednji put je produžio ugovor u ožujku 2017.

On je s Barcelonom na korak do obrane naslova prvaka Španjolske nakon subotnje pobjede od 2-0 nad Espanyolom. “Bio je to derbi pa smo znali da će doći spremni, uvijek željni pobjede nad nama. No čekali smo svoju priliku te odigrali dobru utakmicu u svakom smislu”, rekao je Rakitić nakon što je odigrao čitavu utakmicu. Najbolji strijelac prvenstva Lionel Messi zabio je prvi gol u 71. minuti a drugi u 89. minuti.