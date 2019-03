RAKITIĆ JE ODLUČIO EL CLASICO I ZAKOMPLICIRAO SI SUDBINU: Ivan igra u formi života i zbog toga ima – veliki problem

Svojim trećim prvenstvenim pogotkom sezone Rakitić je gurnuo Barcelonu korak bliže obrani titule, no…

Komplimenti ne prestaju stizati na račun Ivan Rakitića nakon što je svojim pogotkom riješio pitanje pobjednika El Clasica. Vezni nogometaš hrvatske reprezentacije bio je jedini strijelac najveće španjolske utakmice, a njegovim je pogotkom Barcelona napravila značajan korak u smjeru osvajanje krune u La Ligi.

Pobjednički pogodak protiv Real Madrida Rakitić je postigao u 26. minuti ogleda nakon što je primio loptu od Sergija Roberta i malo iskosa s desne strane jurnuo prema domaćem vrataru Thibautu Courtoisu te ga svladao potkopavši loptu koja je otišla preko njega u mrežu.

Svojim trećim prvenstvenim pogotkom sezone Rakitić je gurnuo Barcelonu korak bliže obrani titule. Prednost u odnosu na drugoplasirani madridski Atletico i dalje iznosi sedam bodova, a Luka Modrić i društvo u dresu ‘kraljevskog kluba’ sada su na velikih -12 u odnosu na aktualne prvake.

Predsjednikova glavobolja

Ono o čemu španjolski mediji pišu nakon El Clasica jest glavobolja Barceloninih čelnika. Tako As podsjeća da je predsjednik kluba Josep Maria Bartomeu obećao hrvatskom veznjaku poboljšanje ugovora nakon Svjetskog prvenstva, ali i da se sad nosi sa dilemom treba li ispuniti svoje obećanje ili prodati nezamjenjivog igrača u planovima Ernesta Valverdea.

Rakitićev gol As naziva povijesnim i to ne samo zbog toga što je njime Barcelona upisala dvije pobjede u El Clasicu u razmaku od samo četiri dana već i zbog toga što je posljednjim slavljem Barcelona povela u omjeru protiv Reala po prvi put u 87 godina.

Mourinhova pohvala

Osnažuje to Rakitićev status u očima navijača u kojima je on ionako uživao visok status. Pomaže pritom i hvalospjev Josea Mourinha koji je o njemu rekao sljedeće:

“Prije no što završimo s ovom večerašnjom emisijom, dopustite mi da kažem nešto: za mene je Ivan Rakitić jedan od najmanje cijenjenih igrača na svijetu. On je fantastičan igrač u svakom smislu. Defenzivno je sjajan na desnoj strani gdje kompenzira činjenicu da Messi ne igra puno obranu. U pogledu posjeda lopte je fantastičan.

On donosi jednostavna, ali efikasna rješenja. Ponavljam to i s tim želim završiti za večeras: Rakitić je jedan od najmanje cijenjenih igrača na svijetu. Uobičajeno govorimo samo o velikim imenima, a Rakitić bi možda mogao popraviti aktivnost na Instagramu i društvenim mrežama jer danas je to jako važno… Tamo nije dobar, ali je jako dobar na terenu.”

Bit će ponuda…

As podsjeća i na to da je Paris Saint-Germain prošlog ljeta pokušao dovesti Rakitića u svoje redove, a nakon te neuspjele akcije pariškog kluba, Barcelona je reagirala obećanjem da će hrvatskom veznjaku ponuditi bolje uvjete suradnje. Problem pred kojim je čelništvo kluba u ovom trenutku jest taj da u klupskom proračunu za takvo što baš i nema mjesta, a i već je povukao neke poteze u smjeru koji stavljaju upitnik iza Rakitićeva imena. Frenkie de Jong stiže u ljetnim mjesecima, a gleda se kako dovesti Adriena Rabiota, igrača koji također igra na poziciji Vatrenog asa.

Kad bi se pitalo samo Valverdea, navodi spomenuti izvor, Rakitić, kojeg se opisuje kao produljenu trenersku ruku na travnjaku i apostrofira ključnim igračem bi sigurno ostao. Opisuje se Rakitića i kao miljenika navijača i igrača koji igra u životnoj formi, a baš to mamac je za mnoge klubove. Otud i zaključak da bi prodaja Rakitića u ljeto bio ‘Bartomeuov sporan potez’, ali i da ‘Barcelonin predsjednik također mora i uravnotežiti računicu u proračunu’…