PRVIH 10 DANA HRVATSKIH TRENERA U BAYERNU: Svi govore o Niki, a ovo je priča Roberta Kovača

Braća Kovač surađuju zajedno u klubu u kojem su nekoć bili suigrači

Četiri godine igrao je Robert Kovač u minhenskom Bayernu, njemačkom velikanu čiji je sada pomoćni trener i desna ruka brata Nike kojem je ukazano povjerenje da s klupe predvodi igrače njemačkog prvaka. Dvije dvostruke krune i osvojen Interkontinentalni kup trofeji su kojima se iz tog razdoblja diči. Kraći razgovor s njim objavio je klub na svojim internetskim stranicama za koje je Kovač priznao:

‘Nisam očekivao povratak’

“U Bayernu mi je bilo krasno, ali nisam mislio da ću se ovdje vratiti. Na osobnoj i sportskoj razini vrijeme provedeno u Münchenu za mene je bilo sjajno, a sad sam sretan što imam priliku ovdje raditi zajedno sa bratom.”

🎙 "Wir machen eigentlich alles gemeinsam." Unser neuer Co-Trainer, Robert #Kovac, stellt sich vor. ⬇ #MiaSanMia pic.twitter.com/pAUMCj05Wm — FC Bayern München (@FCBayern) July 11, 2018

Opisao je potom Robert Kovač dosad napravljeno.

“Prvo smo morali upoznati igrače, osoblje, sve oko kluba koji se uzdigao na višu razinu otkako sam otišao. Sve nam je novo pa nam je to bilo prvo što smo morali napraviti. Na terenu smo radili na tehnici, taktici, izdržljivosti, stvarima koje raditi na početku predsezone. Mnogi igrači nam nedostaju nam zbog Svjetskog prvenstva, u klubu je osam prvotimaca kojima smo pridodali mlade. Kad se priključe ostali radit ćemo na taktici.”

Prednosti i mane se znaju

Upitan je Robert i kako je biti bratov pomoćnik već pet godina.

“Ima to mnogo prednosti. Poznajemo se, zajedno smo odrasli, znam njegove prednosti i mane i on zna moje. Nadopunjujemo se. Sve radimo zajedno, zajedno pripremamo treninge i utakmice. Mnogo raspravljamo, a njegova je, jasno, zadnja. Ne slažemo se uvijek, no odluku pokušavamo zajedno donijeti. To ne utječe loše na naš odnos, što smo stariji to smo u boljim odnosima”