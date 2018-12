POGBA BOCNUO MOURINHA NAKON NOVE POBJEDE: Ovo se Portugalcu sigurno neće svidjeti

United se preporodio od Norvežaninova dolaska na klupu

Paul Pogba je s dva gola i asistencijom vodio Manchester United do pobjede nad Bournemouthom (4:1) u posljednjoj utakmici Premier lige u 2018. godini. Francuz od dolaska Olea Gunnara Solskjaera na poziciju menadžera igra kao preporođen. Upisao je četiri gola i četiri asistencije te pokazao da ga Jose Mourinho nije znao koristiti na pravi način.

Zadovoljan je Francuz zbog načina na koji je United završio godinu. “Pobijedili smo, ali smo pružili i jako dobru igru. Mnogo smo bolji nego ranije, ali pred nama je još dug put. Lijepo je završiti godinu na ovakav način”, rekao je Pogba.

Novi stil igre

Engleske novinare je zanimalo i što se to promijenilo u igri tima od dolaska Ole Gunnara Solskjaera. “Sve je drugačije. Igramo potpuno drugačiji nogomet, puno smo ofenzivniji i kreiramo mnogo više prilika. Želimo igrati na ovakav način, napadački. Menadžer to traži od nas i to radimo na terenu. Ekipa treba uživati u nogometu, radimo jedan za drugim i to rezultati govore”, istaknuo je Pogba.

Unitedje trenutno šesta momčad Premiershipa sa 35 osvojenih bodova nakon 20 odigranih kola.