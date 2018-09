PERIŠIĆ I MANDŽUKIĆ BRILJIRALI U POBJEDAMA: Kad Vatreni ovako igraju zna se kakav je rezultat njihovih momčadi

Odlične partije hrvatskih napadača

Hrvatski nogometaši Mario Mandžukić i Ivan Perišić bili su ključni igrači u pobjedama Juventusa i Intera u susretima trećeg kola talijanskog prvenstva.

Juventus je na gostovanju pobijedio Parmu 2-1, dok je Inter slavio u Bologni 3-0, a Mandžukić i Perišić su upisali po pogodak i asistenciju. Obojica su se tako upisala u strijelce i drugo kolo uzastopce nakon što je napadač Juventusa prošlog tjedna zabio u pojedi protiv Lazija (2-0), a krilo Intera u remiju protiv Torina (2-2).

Mandžo već u 2. minuti

MANDŽUKIĆ ZABIO VEĆ U 2. MINUTI PA ASISTIRAO PETOM: Publika je još tražila svoja mjesta, Super Mario ih već šokirao

Mandžukić je postigao pogodak na stadionu Ennio Tardini već u drugoj minuti utakmice. Juan Cuadrado je ubacio s desne strane, a Mandžukić pucao glavom, no pogodio je braniča Simonea Iacoponija u leđa, nakon čega se lopta sretno odbila do hrvatskog napadača koji nije propustio poklon postigavši pogodak za vodstvo ‘Stare dame’. Bio je to njegov 36. gol za Juventus.

Mandzukic goal

Follow me for more videos pic.twitter.com/XTCNGlykQJ — sports nepal (@sportsnepal5) September 1, 2018

U nastavku prvog poluvremena Parma je bila bolja i izjednačila je u 33. minuti preko Gervinha. Ipak, u drugom poluvremenu talijanski prvak je ubacio u brzinu više i u 58. minuti gosti su ponovo poveli. Douglas Costa je lijepo uposlio Mandžukića koji je petom asistirao Matuidiju, a ovaj zabio pod gredu u bliži kut suparničkog gola.

Mandžikić je na terenu proveo cijeli susret, baš kao i Cristiano Ronaldo koji je odigrao još jednu blijedu predstavu u dresu talijanskog velikana.

RONALDA BAŠ NE IDE U JUVENTUSU: Portugalac je protiv Parme pokušao zabiti ‘škaricama’ i sad mu se svi smiju. Budu i zbog ovog podatka

Mais uma atuação normal de Cristiano Ronaldo… E agora, o que os fãs do pipoqueiro vão falar? Kkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/LTGa9YAgif — messi depre (@leomessidepre) September 1, 2018

Inter uvjerljiv

Sjajnu predstavu pružio je i Ivan Perišić u Interovoj pobjedi 3-0 protiv Bologne.

Gosti su poveli u 66. minuti golom Radje Nainggolana koji je odlično pucao unutar kaznenog prostora nakon asistencije Mattea Politana. Inter je utakmicu prelomio u 82. minuti golom Andrea Candreve nakon sjajnog Perišićevog proigravanja. Akciju je započeo Marcelo Brozović uposlivši Matiasa Vecina koji je gurnuo loptu Perišiću na krilo, a ovaj sjajnom loptom uposlio Candrevu za vodstvo 2-0.

Odličan nastup Perišić je okrunio u 84. minuti drugim golom ove sezone. Nakon što je primio loptu u kaznenom prostoru, Perišić je ‘slomio’ braniča Federica Mattiella te potom pogodio gornji desni kut.

Hrvatski reprezentativac je zabio i prošlo kolo u remiju protiv Torina (2-2), a bio je to njegov 32. gol u dresu “Nerazzurra”. Perišić i Brozović su odigrali cijeli susret, dok je Šime Vrsaljko ušao u 85. minuti.

PERIŠIĆ FENOMENALNO ASISTIRAO PA ZABIO ZA INTER: Prvo je ‘slomio’ suparnika, a onda postigao drugi gol sezone

Juventus s tri pobjede iz tri kola vodi na ljestvici, dok je drugi Napoli sa šest bodova i utakmicom manje. Šest bodova i susret manje ima i SPAL na trećoj poziciji. Inter je nakon prve pobjede sezone skočio na sedmo mjesto sa četiri boda.