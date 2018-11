PATNJE MANCHESTER UNITEDA: Statistika će najbolje otkriti koliko je zapravo Mourinhova momčad jalova u napadu

Teams to score 5+ goals in a league game since Man Utd last did in May 2013

Manchester City 21 times

Liverpool 12

Tottenham 9

Arsenal 8

MK Dons 8

Peterborough 8

Bournemouth 7

Chelsea 7

Brentford 6

Derby 6

Hull 6

Bristol City 5

Cambridge 5

Norwich 5

Watford 5

Accrington 4

