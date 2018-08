PAŠALIĆ O ATALANTI, VATRENIMA I PRVOJ LJUBAVI: ‘Muče me rezultati Hajduka, ali tamo postoje dvije konstante na kojima treba graditi’

‘Naravno da mi je krivo što nisam bio u Rusiji i osvojio srebrenu medalju’

Prilično dobro otvorio je Mario Pašalić novo poglavlje svoje karijere, ovaj put u Atalanti iz Bergama. Chelseajev hrvatski nogometaš u potpunosti je naviknut na posudbe, srećom po njega, nakon Elchea, Monaca, Milana i Spartaka, ponovno se nalazi u Seriji A, odnosno ligi koju poznaje u kojoj se govori jezikom kojeg je svladao.

I dobro se Pašalić uklopio u Atalantinu momčadi. Statistički gledano u dvije je prvenstvene utakmice upisao pogodak i asistenciju, u pet ukupno odigranih na učinku je od dva gola i tri dodavanja suigračima za pogodak.

‘Kad kreneš dobro…’

“Super je krenulo, ne mogu se požaliti. Naravno da sam zadovoljan jer sam se momčadi priključio pred sam početak natjecanja, ali kad kreneš dobro u sezonu, onda je sve lakše”, veli za 24sata.hr povremeni hrvatski reprezentativac naviknut na seljenja.

VIDÉO 🎥#SerieATim 🏆 1ère Journée : #AtalantaFrosinone 3⃣-0⃣ Le troisiéme but de l'#Atalanta !! Papu Gomez 🇦🇷 en 🔥 ce soir offre un caviar à Mario Pasalic 🇭🇷 !! pic.twitter.com/pW3delbboy — Calciomio (@calciomio) August 20, 2018

“Svake godine govorim isto i uvijek ću ponavljati da bih volio odigrati u jednom klubu duže razdoblje, razvijati se na pravi način… Vidjet ćemo, igrač sam Chelsea do 2021. ali ovo je prvi put da klub koji me doveo ima opciju otkupa po unaprijed dogovorenim uvjetima.”

O samom klubu čiji je član Pašalić ovako priča:

“Sigurno da Atalanta nema ‘image’ Juventusa ili Milana, ali klub se svake godine diže. Imamo ambicioznog predsjednika, jako dobrog trenera koji iz godine u godinu diže momčad, a ako netko ode nadopune ga jednako kvalitetnim igračima. I uz sve to uspijevaju zadržati i rezultat…”

Žali za Rusijom

Zadovoljan je svojom situacijom odnosno načinom kako ga trener Gian Piero Gasperini koristi.

#VIDÉO 🎥 Juste pour le plaisir… Le caviar de Mario Pasalic 🇭🇷 pour Andreas Cornelius 🇩🇰 qui remporte avec sang froid son duel face au gardien. #AtalantaHapoel pic.twitter.com/bTXu55GXVf — Calciomio (@calciomio) August 16, 2018

“Kad smo uoči sezone razgovarali, rekao mi je da je svjestan kako mogu igrati na svim pozicijama u veznom redu, no od početka sezone me najviše koristi kao polušpicu, koja se izvlači lijevo i desno po potrebi. To mi daje puno više slobode u igri, bliže sam golu, i zato je broj golova i asistencija nešto veći nego sam navikao. Sve u svemu sam jako zadovoljan, ova mi pozicija odgovara, i nadam se da će se ovako i nastaviti…”

Nastavi li se izbornik Vatrenih Zlatko Dalić neće ga zaobići na popisima igrača koje formira. U Rusiji, gdje je Hrvatska osvojila svjetsko srebro, Pašalić nije bio…

“Bila je to odluka izbornika. On odgovara za igru i rezultate, a kad osvoji srebro na Svjetskom prvenstvu, nitko mu ne može ništa zamjeriti ni prigovoriti. Naravno da mi je krivo što nisam bio u Rusiji i osvojio srebrenu medalju, ali sam ljeto iskoristio da se dobro odmorim i pripremim se za sezonu. Sad sam opet pozvan, tu sam, čekam svoju priliku u Ligi nacija… Imamo vrhunske igrače u veznom redu koji još mogu igrati i nositi momčad, a na meni je da kontinuirano igram u klubu i koristim svaku priliku koju dobijem.”

VIDÉO 🎥 Le troisième but de l'#Atalanta⚫️🔵 Une action magnifiquement bien construite avec à la finition Mario Pasalic. 🇭🇷 La Dea creuse l'écart dans ce match.#HapoelAtalanta pic.twitter.com/1FkXitkvVw — Calciomio (@calciomio) August 9, 2018

Naš Hajduk

Osvrnuo se Pašalić i na ‘svoj’ Hajduk. Nije mu, kaže, lako.

“Pratim, mučim se kao i svi kojima je Hajduk na srcu, koji za njega navijaju. Ne znam što bih rekao osim da se nadam da će biti bolje, da će se igrači trgnuti i zaredati s pobjedama.”

I dok mnogi zazivaju promjene, Pašalić, zagovornik onoga što radi ‘Naš Hajduk’ tvrdi da treba nastaviti istim putem:

“Apsolutno bi bilo pogrešno poistovjetiti trenutne loše rezultate s idejom ”Narodnog kluba” koju zastupa udruga ”Naš Hajduk”. Po meni se projekt mora nastaviti, a ljudi koji cijelu priču vode moraju sjesti između sebe i popraviti stvari koje nisu dobre, napraviti promjene u izborima čelnih ljudi kluba. Dvije stvari su konstanta u Hajduku, a to su ljubav navijača koji ga nikad neće napustiti, i veliki broj mladih igrača koji izlaze iz omladinskog pogona, kojima samo treba dati priliku da naprave rezultat i financijski pomognu klubu svojim odlaskom u inozemstvo. To su temelji na kojima treba graditi klub.”