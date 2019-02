OVOLIKO JE KOŠTALA SMJENA MOURINHA I POMOĆNIKA: Manchester United ostao bez bogatstva zbog otkaza Portugalcu

Silni milijuni navedeni su kao ‘iznimna stavka’ u poslovanju kluba

Manchester United je objelodanio prihode i rashode u poslovanju za posljednja tri mjeseca, a oni otkrivaju za koliko je olakšana klupska blagajna uslijed otkazivanja suradnje Joseu Mourinhu i njegovim ljudima od povjerenja.

Mourinho i oni klub su napustili u prosincu prošle godine, a Manchester United je time olakšan za 19,6 milijuna funti (oko 22,3 milijuna eura/oko 165 milijuna kuna), navodi The Independent.

Imao je ugovor do ljeta 2020.

Budući da je klub raskinuo Mourinhov važeći ugovor prije no što je na njegovo mjesto stigao Ole Gunnar Solskjaer morao se i ‘isprsiti’ zbog toga. Portugalac je sa klubom sa Old Trafforda bio ugovorno vezan do ljeta 2020. godine.

Silni milijuni navedeni su kao ‘iznimna stavka’, a osim Mourinha klub su napustili i njegovi suradnici Silvino Louro, Ricardo Formosinho, Stefano Rapetti, Carlos Lalin i Giovanni Cera.