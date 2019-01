Hrvatski nogometni reprezentativac napušta Italiju i ide u Španjolsku

Veznjak hrvatske nogometne reprezentacije i Napolija Marko Rog napustit će talijansku Seriju A i karijeru nastaviti u španjolskoj La Ligi kamo odlazi u Sevillu u statusu igrača na posudbi.

Napoli ga se ne želi odreći

Da će Rog napustiti Napoli i otisnuti se u Sevillu priča je koja je već neko vrijeme poznata, a Sky Sport Italia, točnije njen novinar Gianluca Di Marzio, sad tvrdi da će do toga doći, ali na način da španjolski klub posuđuje Roga do kraja sezone i to bez opcije za otkupom njegova ugovora.

VATRENI SLJEDEĆI TJEDAN SELI U LA LIGU: Momčad koja je na ljestvici ispred Reala – čeka njegov dolazak

Navodilo se da će Rog u Sevillu stići na posudbu, a kamen spoticanja bio je dogovor klubova oko kasnijeg otkupa njegova ugovora. Spominjao se iznos od 22 milijuna eura, no posljednje informacije kazuju da bi nakon posudbe trebao natrag prema Napulju, odnosno klubu koji ga se ne želi odreći.

Mala minutaža

Rog je za Napoli nastupio u jedanaest utakmica ove sezone od čega četiri u prvoj postavi momčadi. Prosječno nastupa 30 minuta po susretu, a jedini gol zabio je Udineseu.

Napoli je trenutačno drugoplasirani klub talijanskog prvenstva sa jedanaest bodova manje od vodećeg prvaka Juventusa, ali i osam u odnosu na trećeplasirani Inter. S druge strane, Sevilla se nalazi na četvrtom mjestu španjolske La Lige trinaest bodova udaljena od lidera Barcelone i tri od trećeplasiranog Real Madrida.