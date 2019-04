OVAJ TRANSFER ĆE ODJEKNUTI KAO MALO KOJI: De Gea napušta Manchester United, a mijenja ga ‘garancija’ čiste mreže

Britanski mediji navode da je United spreman platiti 120 milijuna eura koliko iznosi odštetna klauzula

Iako se to najmanje očekivalo, ovog ljeta bi moglo doći i do promjene na golmanskoj poziciji u Manchester Unitedu. David de Gea (28) bi mogao otići u Paris St-Germain, a na Old Trafford bi trebao stići 26-godišnji slovenski vratar Jan Oblak, objavili su u utorak britanski mediji.

PSG spreman ponuditi 100 milijuna

De Gea, kojem ugovor sa Unitedom ističe u ljeto sljedeće godine, traži godišnju plaću od 20 milijuna eura, čime bi postao najplaćeniji golman na svijetu. Pregovori sa Unitedom su u slijepoj ulici, ali je zato PSG spreman ispuniti zahtjev španjolskog vratara, a Unitedu nudi odštetu od 100 milijuna eura.

De Gea je u Manchester United stigao 2011. godine iz Atletico Madrida za 20 milijuna eura, a klub sa Old Trafforda ponovno bi mogao naći novog golmana u Atleticu. Britanski mediji navode da je United spreman platiti 120 milijuna eura Atleticu, koliko iznosi odštetna klauzula za Jana Oblaka.

Oblak opet čeka nagradu

Slovenski golman je prije tek dva tjedna produljio vjernost drugoplasiranom klubu španjolskog prvenstva, a pisalo se tada da će do lipnja 2023. ostati u klubu za deset milijuna eura po sezoni. Oblak, koji je u Ateltico stigao 2014. iz Benfice, postao je vratar koji je primio najmanje golova u španjolskom prvenstvu zadnje tri sezone i opet dominira u izboru za nagradu ‘Zamora’ za ovu sezonu. Odigrao je ukupno 206 utakmice za Atlético, a u njih čak 117 sačuvao je svoju mrežu netaknutom.