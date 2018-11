OVAJ ČOVJEK MOGAO BI RAKITIĆA KOŠTATI MJESTA U MOMČADI: Barcelona je spremna platiti bogatstvo za mladu zvijezdu

Mladi Francuz mogao bi stići kao pojačanje u veznoj liniji

Ramos Planes, jedan od glavnih ljudi Barcelone kada je u pitanju dovođenje igrača skautirao je Tanguya Ndombelea, mladog veznjaka Lyona koji je odigrao sjajnu utakmicu protiv Manchester Cityja u Ligi prvaka, piše Diario Sport.

Francuz je u redove Lavova došao iz Amiensa 2017. godine i od onda nije prestao pružati sjajne partije, a u međuvremenu je i debitirao za francusku reprezentaciju. Očekuje se da bi kroz koju godinu mogao postati jedan od stožernih igrača Trikolora.

#FCB 🔵🔴 | El Barça examinó a Ndombele en el Lyon – City https://t.co/uM5BYvB69g pic.twitter.com/2Nvl9HV6gN — Diario SPORT (@sport) November 28, 2018

Rakitić u opasnosti

Ove sezone je u 13 utakmica za Lyon zabio dva gola i upisao četiri asistencije, ali njegov učinak puno bolje ocrtavaju neke druge kategorije koje su tipičnije za veznjake, a u kojima Ndombele redom dominira.

Barcelona već neko vrijeme prati Frenkieja De Jonga i Adriena Rabiota, obojicu nogometaša profila vrlo sličnom Ndombeleu, ali njegov najveći adut je to što bi vjerojatno bio bitno jeftiniji od prve dvojice. Bez obzira na to što ima ugovor s Lyonom do 2023. godine, spekulira se da bi ga Francuzi pustili za oko 60 milijuna eura. Cifra je to za koju Ajax i PSG ne bi ni pregovarali o svojim igračima.

Naš Ivan Rakitić čovjek je koji bi mogao biti izguran iz prve momčadi ako Barcelona dovede nekog od navedenog trojca jer su svi navedeni igrači koji najbolje igraju na njegovoj poziciji i u sličnoj ulozi.