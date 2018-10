OTKRIVENO KOJI SU VELIKANI I POD KOJIM UVJETIMA ŽELJELI DOVESTI RONALDA: Ovo je dokaz, Juventus je dobio pravi nogometni rat

Nogometni velikani stajali su u redu, konačna nagrada stigla je u Torino

Činjenica da nije najplaćeniji nogometaš svijeta toliko je frustrirala Cristiana Ronalda da je bila i okidač zbog kojeg je želio napustiti Real Madrid. U konačnici se to i dogodilo u korist talijanskog prvaka Juventusa, no sad španjolski mediji otkrivaju i koji su sve nogometni klubovi stajali u redu za njegovim uslugama.

Premala ponuda

To što mu je Real u vrijeme njegova nezadovoljstva ponudio 25 milijuna eura po sezoni – a s bonusima bi to moglo narasti i do 30 milijuna – nije bilo dovoljno. Lionel Messi i dalje bi bio plaćeniji od njega. Tada je Ronaldo prelomio odluku, obavijestio agenta da mu počne tražiti novu destinaciju, a Upravu kluba da želi otići. Odgovor koji je dobio bio je da to i može napraviti bude li netko spreman ponuditi sto milijuna eura za prijevremeni raskid.

Spremni su to bili napraviti u Milanu koji su se javili sa 150 milijuna eura, no budući da je klub već godinama u osrednjosti, Ronaldo nije bio zainteresiran.

Zainteresirane strane

Prvi se, ipak, navodno službeno očitovao Manchester United, klub s Old Trafforda s kojeg je portugalski napadač i stigao u Real. Do posla nije došlo budući da je United nudio premalu svotu…

Pristupio je agentu Jorgeu Mendesu potom PSG, no i to je propalo zbog uvjeta koji je klub imao. Željeli su Ronalda dovesti posljednjeg dana prijelaznog roka tako da španjolski velikan ne bi mogao reagirati uzimanjem Kyliana Mbappea ili Neymara iz njihovih redova. Takav plan Ronaldu je bio odveć riskantan pa je rekao ‘ne’ i sam s okrenuo prema Juventusu.

Klub je to koji je Ronalda želio i na početku njegove karijere što ovaj nije zaboravio, a i svidjela mu se organiziranost talijanskih prvaka te činjenica da su na vrhu Italije i uvijek prisutni u završnici Ligi prvaka. Ovacije koje je dobio na tom stadionu dok je još bio Realov igrač, njegovu su odluku samo dodatno ojačale.