NOVO BARCINO POJAČANJE STIŽE IZ LIVERPOOLA: Klopp je na njega zaboravio, u Messijevom društvu revitalizirat će karijeru

Zainteresiran je i rimski Lazio

Bivši povremeni španjolski reprezentativni lijevi bek i rijetko korišteni igrač Liverpoolove nogometne momčadi Alberto Moreno mogao bi u ljetnom prijelaznom roku preseliti u redove Barcelone.

Navodi to Four Four Two pozivajući se na španjolske izvore ujedno podsjećajući da je 26-godišnji Moreno u ovoj sezoni nastupio tek dvaput za Liverpool budući da Andrew Robertson čvrsto drži poziciju desnoga beka.

Nije sretan

Moreno je ugovorno za Liverpool vezan samo do kraja ove sezone i već je javno iskazivao nezadovoljstvo svojim statusom.

“Povratak u Španjolsku je nešto o čemu sam razmišljao, umoran sam od hladnoće ovdje u Engleskoj, ali ne znam postoji li interes drugih klubova. Ovdje sam već pet godina, a novog odgovora nema, spreman sam poslušati sve ponude”, kazao je nedavno bivši Sevillin igrač.

Čini se da zainteresiranih ima, a osim što se Lazio javlja kao zainteresirana strana, navodno je to i Barcelona koja traži igrača koji bi trebao skinuti dio tereta s leđa Jordija Albe.