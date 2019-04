NOGOMETNI DAN IZ SNOVA: Danas ćete biti prikovani za TV, nude se derbiji za pamćenje, tu je i utakmica istine za Kovača

‘Bit će to zanimljiva utakmica, a odlučit će ju to kako ćemo mi odigrati’

Malo je zaljubljenika u nogomet koji će današnje popodnevne i večernje sate provesti nekako drugačije, a ne prikovan pred TV prijemnicima. Jer, današnji program ono je o čemu takvi sanjaju.

Oni koji obožavaju zbivanja na talijanskim travnjacima u 18 sati započet će s utakmicom između Juventusa i Milana, zaljubljenici u španjolski nogomet u 20:45 će odložiti sve što rade jer Barcelona kreće na Atletico Madrid u ogledu prvoplasiranog i drugoplasiranog tima La Lige, a, s obzirom na izgled ljestvice, utakmica koja bi mogla rasplesti sezonu u Bundesligi ona je koja započinje u 18:30.

Kovač mora slaviti

Bayern München hrvatskog trenera Nike Kovača pred ispitom je sezone u ogledu protiv vodeće Borussije Dortmund u utakmici za koju su mnogi spremni reći da će odlučiti o naslovu prvaka u Njemačkoj. Dortmund ima dva boda prednosti na ljestvici, Bayern prednost domaćeg travnjaka i pred sobom utakmicu za spas sezone, a Kovač, sugeriraju mnogi mediji, i spas pozicije.

Nakon ispadanja iz Lige prvaka i drame u Njemačkom kupu protiv drugoligaša Heidenheima (pobjeda 5-4) pred Bayernom je utakmica u kojoj se mora do tri boda. Jer, šest je kola do kraja nakon tog ogleda…

“Bit će to zanimljiva utakmica, a odlučit će ju to kako ćemo mi odigrati. Želimo do pobjede”, kazao je Kovač dodavši uz smiješak:

“Šteta što je ova sezona tako uzbudljiva.”