NJEMAČKA LEGENDA PROKOMENTIRALA DOLAZAK KOVAČA U BAYERN: ‘Za mene to i nije neko iznenađenje’

Niko Kovač u ljetnim mjesecima seli s Eintrachtove na Bayernovu klupu

Nogometaši Bayerna i Bayera odigrat će tijekom večeri polufinalnu utakmicu Njemačkog kupa. Za tamošnje medije najavio ju je Rudi Völler nekadašnji standardni njemački reprezentativac, danas sportski direktor kluba iz Leverkusena.

Dojam je da se Völler ne uzbuđuje previše oko te utakmice pa tek poručuje da ako postoji šansa za pobjedu protiv Bayerna onda je to na utakmicu u kojoj klub ima status domaćina, ali i da oni moraju biti savršeni kako bi kreirali senzaciju i domogli se utakmice za naslov.

Riječi hvale

U razgovoru za Sport1 Völler je zatražen i da prokomentira dolazak Nike Kovača na klupu njemačkog prvaka. Čini se da bivši njemački reprezentativac ima lijepo mišljenje o nekadašnjem kapetanu i izborniku hrvatske nogometne reprezentacije:

“Za mene njegov dolazak i nije tako veliko iznenađenje. Drago mi je zbog njega, drago mi je što je prihvatio takav izazov. Kad dobijete ponudu od Bayerna, morate ju prihvatiti.”

Prokomentirao je i trzavice koje su nastale na relaciji sadašnjeg i budućeg kluba Nike Kovača. Eintracht zamjera Bayernu objavu informacije u trenutku koje ovi smatraju neprimjerenim pa su minhenskog velikana optužili i za neprofesionalizam.

IZ BAYERNA OTKRILI KAKAV JE UGOVOR IMAO KOVAČ: ‘Oni su neprofesionalni, a prije Nike razgovarali smo s drugim trenerom’

Bez zamjerke

“Ako je netko bio neprofesionalan onda je to Fredi Bobić, jer je stavio klauzulu od samo 2,2 milijuna eura za Kovačev odlazak iz kluba i to isključivo i samo za Bayern! Mi smo cijeli posao odradili profesionalno i bez mrlje”, bio je komentar Ulija Hoeness, a na sve to Völler, stručnjak koji je Njemačku doveo do svjetskog srebra 2002., poručuje:

“Na kraju dana nitko ne može zamjeriti Niki što je prihvatio ponudu. A Eintracht će nastaviti svojim putem jer se ondje dobro radi.”