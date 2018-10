NIKO KOVAČ PROKOMENTIRAO POBJEDU U LIGI PRVAKA: Bayernov trener odao priznanje suparniku

‘Patit će se momčadi ovdje, a ja sam vidio mnogo toga dobroga’

Dominirao je Bayern utakmicom na gostovanju kod AEK-a no dugo su se mučili igrači Nike Kovača da probiju čvrstu obranu domaćina i zatresu im mrežu. Kad su to napravili preko Javija Martineza u 61. minuti, odmah su isto ponovili preko Roberta Lewandowskog i s konačnih 2-0 upisali drugu pobjedu u skupini E i stigli do sedmog boda.

BAYERN POBJEDOM PROTIV AEK-A POTVRDIO IZLAZAK IZ KRIZE: Kovačeva momčad dugo se patila, a onda u dvije minute sve riješila

Susret je prokomentirao hrvatski trener koji je pobjedu nazvao zasluženom i dodao:

Dominirali

“Odigrali smo vrlo dobru utakmicu i dominirali protiv suparnika. U Ateni se ne može pobijediti rezultatom 4-0 ili 5-0. U prvom poluvremenu nismo uspjeli iskoristiti svoje prilike, a pobjeda je zaslužena nakon ukupno gledajući dobre predstave.”

“Igrali smo protiv grčke momčadi, ona se branila i djelovala kompaktno. Prvo je trebalo pronaći prostora. U drugom smo dijelu zastali na pet ili deset minuta, potom se ponovno pokrenuli. Na gostovanjima vam je potreban pogodak i ja sam zadovoljan. Patit će se momčadi ovdje, a ja sam vidio mnogo toga dobroga”, zaključio je Kovač.