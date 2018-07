NIKO KOVAČ NA SLUŽBENOM PREDSTAVLJANJU U BAYERNU PRIZNAO: ‘Ante Rebić? S njim je svaka momčad jača’

Niko Kovač predstavio se novinarima u novoj ulozi, onoj trenera momčadi minhenskog Bayerna

‘Eto me ponovno ovdje nakon nekog vremena’, prvo je što je okupljenim novinarima u ulozi trenera minhenskog Bayerna na službenom predstavljanju kazao bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Niko Kovač.

Od 2001. do 2003. godine Kovač je bio član najjačeg njemačkog nogometnog kluba. Petnaest godina kasnije u klubu je u ulozi trenera.

“Radujem se izazovima i zahvalan sam klubu što me postavio na mjesto trenera. Povjerenje je to koje želim opravdati”, dodao je prije no što se okrenuo najavi onoga što momčadi slijedi.

Transfer

Djelomično istaknuvši što će s igračima raditi, Kovač je upitan i za moguće dolaske pojedinaca. Jasno je da je vezan uz Antu Rebića s kojim je radio u Eintrachtu i koji mu je na oproštaju od kluba u finalu Njemačkog kupa dvama pogocima donio naslov pobjednika. Baš protiv Bayerna. Stoga je pitanje o mogućem dolasku hrvatskog reprezentativca bilo logično.

“On je sjajan igrač. Drago mi je što mu tako dobro ide na Svjetskom prvenstvu. On je igrač od kojeg svaka momčad profitira”, kazao je Kovač.

GOOOOOOOOL, POGLEDAJTE GA MILIJUN PUTA: Rebić je parao mrežu i Bayerna, ali ovu golčinu pamtit će zauvijek svi

ANTE REBIĆ – NAJSKUPLJI HRVATSKI NOGOMETAŠ: Vatreni na prodaju, ali po cijeni koja odbija i velikane

Inače, Eintracht je spreman na takav rasplet scenarija no tek po cijeni koja bi im olakšala duševne boli. Naime, Rebića ne namjeravaju prodati ispod cijene od 40 milijuna eura. Pristane li itko na nju, Rebić će postati najskuplji hrvatski nogometaš.