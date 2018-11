NIKO KOVAČ DOBIO NEOČEKIVANU PODRŠKU: Ovo će razvući osmijeh na lice hrvatskom treneru njemačkog prvaka

Zajedno su osvojili naslov u Njemačkom kupu

Nakon sjajnog starta u sezonu na Bayernovoj klupi i hvalospjeva koji su se zbog toga slijevali na njegov račun, Niko Kovač nanizao je slabije rezultate i našao se u središtu medijske pozornosti postavši glavni lik u priči o mijenjanju onog što ne valja u redovima njemačkog prvaka.

Poraz u derbiju od dortmundske Borussije u posljednjoj utakmici njemačke Bundeslige znači i da je Kovačeva momčad na -7 u odnosu na lidera iz Dortrmunda, odnosno da su ispred nje još i momčadi Eintrachta, Red Bull Leipziga i Borussije Mönchengladbach. Sve zajedno, pak, daje razloga pojedinim medijima da i dalje napadaju hrvatskog stručnjaka izražavajući sumnju u potez klupske vrhuške koja ga je u ljetnim mjesecima s Eintrachtove klupe preselila na svoju.

Bit će Bayern opet moćan

Ipak, Kovač ima i podršku nekih svojih (bivših) igrača, a među njima i Kevin-Princea Boatenga s kojim je u prošloj sezoni, baš u finalu protiv Bayernove momčadi, osvojio naslov u Njemačkom kupu. Boateng je danas član talijanskog Sassuola, ali i dalje dobro upoznat s time što Kovač može i zna pa kroz razgovor za Sport Bild umiruje navijače branitelja bundesligaškog naslova.

“Bayern će ponovno žestoko napadati ili odmah ili nakon zimske pauze. Niko će to riješiti, uvjeren sam u to sto posto”, veli bivši reprezentativac Gane koji činjenicu da Bayern u ovom trenutku ne dominira Bundesligom ne smatra negativnom.

Bundesliga je opet zanimljiva

“Na to ne gledam tako crno kako to drugi predstavljaju. Meni se sviđa to što je, zbog toga što Bayernu trenutačno ne ide, u njemačkom prvenstvu ponovno napeto. Na to treba gledati kao na nešto pozitivno” , dodaje Boateng siguran i u to da je Kovač svojim radom u Eintrachtu postavio dobre temelje onoga što sad donosi plodove:

“Pod njim je nastala euforija, sad nastavljaju s dobrim igrama. Svaki navijači Eintrachta hoda s osmijehom na licu kroz grad.”