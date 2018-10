NIJE DOBRO NI KAD ZABIJA: Martial zabio gol u preokretu Manchester Uniteda i sad to njegov klub mora platiti 10 milijuna eura

Brojka je mogla biti kudikamo viša, u Unitedu su sigurno sretni što se to nije dogodilo

Opasno je visio Manchester United u utakmici protiv Newcastlea, a zajedno s njime i menadžer momčadi Jose Mourinho kojem su engleski mediji predviđali otkaz u slučaju poraza. A do 70. minute gost na Old Traffordu uživao je prednost od 2-0…

Zabio je tada Juan Mata za smanjenje vodstva, šest minuta kasnije i Anthony Martial za poravnanje rezultata u utakmici koja će završiti 3-2 pobjedom Uniteda nakon što je Alexis Sanchez u 90. pogodio pobjedu. Upravo gol Martiala za 2-2 pokazat će se koliko sretnim toliko i skupim za klub s Old Trafforda.

Martial's Goal vs Newcastle pic.twitter.com/2yxRnFR8iE — The True Red Devils (@TrueRedDevils__) October 6, 2018

Moglo je i skuplje

Premda će Mourinho to smatrati niskom cijenom, činjenica je da je Martialov gol aktivirao klauzulu u ugovoru zbog koje United mora njegovom bivšem klubu Monacu isplatiti deset milijuna eura (oko 74 milijuna kuna). Naime, saznaje The Telegraph, Martialov gol bio je njegov 25. premierligaški za engleski klub, a upravo on aktivira spomenutu, deset milijuna eura vrijednu klauzulu što onda i transfer napravljen u rujnu 2015. sa 41 milijuna eura podiže na 51 milijun (oko 380 milijuna kuna).

Vjeruje se da je ta brojka i konačna. Mogla je narasti za dodatnih deset milijuna eura u slučaju da Martial zaključno sa sezonom 2018/19 bude nominiran za Ballon d’Or te dodatnih deset milijuna da do njenog kraja skupi 25 nastupa za reprezentaciju. Trenutačno je na 18.