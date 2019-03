NEYMAR ZAPOČEO PREGOVORE S KLUBOM ZA KOJEG ŽELI IGRATI: Sve potvrdio njegov otac i agent

Paris Saint-Germain doveo ga je iz Barcelone u transferu vrijednom 222 milijuna eura

Brazilski napadač Neymar u pregovorima je sa Paris Saint-Germainom oko obnove ugovora kojeg je potpisao u ljeto 2017. godine kada je u transferu vrijednom 222 milijuna eura stigao u pariški klub iz Barcelone. Potvrdio je to Neymar stariji, njegov otac, ujedno i agent, a prenosi Football Espana.

Ovog 27-godišnjaka mediji često dovode u vezu s Real Madridom, ali i povratkom u Barcelonu premda je tek u drugoj godini petogodišnjeg ugovora sa francuskim prvacima.

Vjerojatno neće otići

“Već razgovaramo o produljenju sa PSG-om”, kazao je Neymar stariji osvrnuvši se i na glasine koje njegovog sina sele u druge klubove:

“Tako je otkako je kao 17-godišnjak započeo profesionalnu karijeru. Ostvario je samo dva transfera u karijeri, a nagađanja su duga deset godina. To ukazuje i na to da mu je karijera dobro vođena, njegovo se ime uvijek spominje. Ipak, to ne znači da će preseliti. Ogromna je vjerojatnost da ne ode nikuda.”