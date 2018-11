NEYMAR RIGAO VATRU NAKON UTAKMICE: ‘Odlazim ljutit, ražestio me način na koji me sudac tretirao’

Brazilski napadač nije bio sretan nakon remija

Nakon što su Napoli i Paris Saint-Germain remizirali odigravši 1-1 na San Paolu u ogledu 4. kola skupine C nogometne Lige prvaka, brazilski as francuskog kluba Neymar imao je što za reći.

U ovom trenutku PSG zauzima treće mjesto ljestvice s pet osvojenih bodova, odnosno ima bod manje od Napolija i Liverpoola te jednog više u odnosu na Crvenu zvezdu. Pred svima njima još su dva ogleda, a ostane li situacija ovakva, PSG će natjecanje nastaviti u Europskoj ligi.

ATLETICO UZVRATIO UDARAC BORUSSIJI: Napoli i PSG podijelili bodove na San Paolu i zakomplicirali skupinu

Nezadovoljan ishodom

Neymar je utakmicu u utorak završio bez gola i asistencije, ali sa žutim kartonom i pun bijesa kojeg je ovako objasnio:

“Teško je nešto u ovom trenutku reći, ali mislim da rezultat nije dobar. Došli smo po pobjedu, nikad ne razmišljamo o remiju. Nisam zadovoljan jer su oni izjednačili rezultat, a odlazim ljutit, ojađen i iživciran.”

‘Ne smetaju me pogreške, ali…’

Razlog njegova gnjeva je tretman koji je imao kod suca utakmice Björna Kuipersa.

“Ne smetaju me pogreške, svakom se mogu dogoditi. I sudac je čovjek, griješi, ali je jasno da je trebao dosuditi najstrožu kaznu. Kontrolu sam izgubio zbog njegova nedostatka poštovanja prema igračima, meni je rekao nešto što nije smio, nešto što pokazuje da me ne poštuje. Zato sam mu rekao što sam mu rekao. Mora poštivati igrače, to što ima zviždaljku i kartone ne znači da je iznad svih. Osuđujem ga zbog njegovih postupaka i nadam se da će njegovi nadređeni poduzeti korake”, prenosi globoesporte.globo.com njegove riječi.